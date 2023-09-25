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Published Сегодня, 08:59

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Пожар в Разумном

Что так сильно дымило под Белгородом?

25 сентября 2023, 08:59
Фото: Go31.ru
Пожар в Разумном

В Белгородском районе заметили столб чёрного дыма

Густой чёрный дым заметили жители Разумного. Как выяснилось, загорелся строительный вагончик. Об этом пишет Go31 со ссылкой на МЧС.
Сюжет
МЧС

Утром 25 сентября жители Белгородского района заметили столб чёрного дома. Пожар произошёл в Разумном.

Как выяснилось, в посёлке на улице Радужной загорелся строительный вагончик. Возгорание произошло в 10:51. На место происшествия выехали пожарные караулы. Дальнейшая информация уточняется, сообщает издание со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что при пожаре в селе Ливенка Красногвардейского района пострадал местный житель. В населённом пункте загорелся сарай, пока мужчина был внутри. Его успели вытащить прибывшие на место происшествия пожарные, однако он всё равно пострадал.

Также ранее в Разумном загорелся торговый центр «Амбар». Пожар произошёл в вытяжном канале на первом этаже. В результате происшествия никто не пострадал.

пожар в Разумномпожар в Разумном
пожар в Разумномпожар в Разумном
пожар в Разумном
Фото: Go31.ru
Белгородец пострадал при пожаре в сарае
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#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Белгородский район#Пожар#Возгорание#Разумное#Строительный вагончик#Белгород#Наталья Корявых
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