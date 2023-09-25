Что так сильно дымило под Белгородом?

Ранее сообщалось, что при пожаре в селе Ливенка Красногвардейского района пострадал местный житель. В населённом пункте загорелся сарай, пока мужчина был внутри. Его успели вытащить прибывшие на место происшествия пожарные, однако он всё равно пострадал.