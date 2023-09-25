Что так сильно дымило под Белгородом?

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Утром 25 сентября жители Белгородского района заметили столб чёрного дома. Пожар произошёл в Разумном.
Как выяснилось, в посёлке на улице Радужной загорелся строительный вагончик. Возгорание произошло в 10:51. На место происшествия выехали пожарные караулы. Дальнейшая информация уточняется, сообщает издание со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что при пожаре в селе Ливенка Красногвардейского района пострадал местный житель. В населённом пункте загорелся сарай, пока мужчина был внутри. Его успели вытащить прибывшие на место происшествия пожарные, однако он всё равно пострадал.
Также ранее в Разумном загорелся торговый центр «Амбар». Пожар произошёл в вытяжном канале на первом этаже. В результате происшествия никто не пострадал.