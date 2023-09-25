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девушка в маске

Больше четырёх тысяч белгородских детей заболели гриппом за неделю

25 сентября 2023, 08:11
Фото: Нейросеть / Midjourney
девушка в маске

В Белгородской области растёт количество заболевших гриппом

На этой неделе ОРВИ и гриппом заболели 7474 белгородца, это на 37,2% больше, чем на прошлой. Большинство из них — дети. При этом, по словам главы минздрава, количество заболевших не превышает ежегодное значение в эпидсезон.

На еженедельной оперативном совещании правительства области министр здравоохранения Андрей Иконников привёл свежую статистику по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе. За неделю гриппом заболели 7474 белгородца, из них 4189 — дети. На прошлой неделе общее количество не превышало 5448.

Хотя прирост и остаётся, по словам главы минздрава, в пределах нормы для сезона заболеваний, жителям Белгородской области рекомендуют привиться, чтобы защитить себя и других от тяжёлых последствий.

Вакцинация от гриппа направлена не только на формирование популяционного иммунитета и снижение заболеваемости, но и на предотвращение развития, осложнений и тяжёлого течения заболевания.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области

По информации на 22 сентября, всего в регион за счёт федерального бюджета поступило почти 165 тысяч детских и 217 тысяч взрослых вакцин от гриппа. Из них использовано уже 56,6% и 76,4% соответственно. Министр здравоохранения напомнил, что на федеральные средства прививаются те, кто входит в группу риска: дети, беременные, лица старше 60 лет, а также люди, имеющие хронические заболевания и сотрудники бюджетных сфер — учителя, воспитатели, медработники и другие. Те, кто работает на предприятиях, проходят иммунизацию за счёт работодателя.

Всего в регион поступит федеральных вакцин на 45% населения. Чтобы достигнуть популяционного иммунитета, отмечает Иконников, за счёт работодателей нужно привить около 200 тысяч человек.

Напомним, белгородские чиновники пройдут обязательную вакцинацию. По поручению губернатора Гладкова, до 6 октября все руководители органов власти и подведомственных учреждений должны быть вакцинированы.

Где и когда в Белгороде можно вакцинироваться от гриппа
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#Белгородская область#Здравоохранение#Грипп#Орви#Вакцинация#Заболеваемость#Минздрав#Андрей иконников#Екатерина Никулина
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