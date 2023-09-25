Больше четырёх тысяч белгородских детей заболели гриппом за неделю

По информации на 22 сентября, всего в регион за счёт федерального бюджета поступило почти 165 тысяч детских и 217 тысяч взрослых вакцин от гриппа. Из них использовано уже 56,6% и 76,4% соответственно. Министр здравоохранения напомнил, что на федеральные средства прививаются те, кто входит в группу риска: дети, беременные, лица старше 60 лет, а также люди, имеющие хронические заболевания и сотрудники бюджетных сфер — учителя, воспитатели, медработники и другие. Те, кто работает на предприятиях, проходят иммунизацию за счёт работодателя.