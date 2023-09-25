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Published Сегодня, 14:06

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Updated Сегодня, 14:08

Фотография с матча

«Белогорье» не попало в финал Кубка столетия

25 сентября 2023, 14:06
Фото: группа ВК "Волейбольный клуб «Белогорье»"
Фотография с матча
Белгородская команда не вошла в «Финал четырёх». Последним участником Кубка столетия стал волейбольный клуб из Казани, сообщает РИА «Новости Спорт».

В воскресенье, 24 сентября, состоялся заключительный матч группы А. В этот день сразились казанский «Зенит» и «Белогорье».

Белгородские волейболисты не смогли одержать победу в этом матче и проиграли со счётом 3-0 (25:23, 25:21, 26:24). При этом «Зенит» финишировал на первом месте в квартете.

Теперь стали известны участники «Финала четырёх» Кубка столетия, который состоится с 6 по 8 октября в Калининграде. В финале сразятся петербургский «Зенит», московское «Динамо», новосибирский «Локомотив» и казанский «Зенит».

Волейбольный клуб Белгородской области не прошёл в финал.

Напомним, что в предстоящем сезоне капитаном клуба «Белогорье» стал Павел Тетюхин, роль его помощника занял Валентин Кротков.

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#Белгородская область#Спорт#Волейбол#Белгород#Проигрыш#Александра Склярова#Кубок столетия
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