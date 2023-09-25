«Белогорье» не попало в финал Кубка столетия

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В воскресенье, 24 сентября, состоялся заключительный матч группы А. В этот день сразились казанский «Зенит» и «Белогорье».
Белгородские волейболисты не смогли одержать победу в этом матче и проиграли со счётом 3-0 (25:23, 25:21, 26:24). При этом «Зенит» финишировал на первом месте в квартете.
Теперь стали известны участники «Финала четырёх» Кубка столетия, который состоится с 6 по 8 октября в Калининграде. В финале сразятся петербургский «Зенит», московское «Динамо», новосибирский «Локомотив» и казанский «Зенит».
Волейбольный клуб Белгородской области не прошёл в финал.
Напомним, что в предстоящем сезоне капитаном клуба «Белогорье» стал Павел Тетюхин, роль его помощника занял Валентин Кротков.