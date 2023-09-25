Белгородским участникам СВО назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей

Как пояснили в постановлении, выплата не предоставляется в случаях, если контракт военнослужащий заключил до 24 февраля 2023 года. Выплата осуществляется единовременно и однократно и назначается за период участия в СВО в течение срока исполнения участником спецоперации обязательств по контракту. Решение о назначении принимается в течение десяти дней.