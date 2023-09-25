Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

сгенерировано нейросетью Midjourney

Белгородским участникам СВО назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей

25 сентября 2023, 08:12
Фото: Midjourney
сгенерировано нейросетью Midjourney
В Белгородской области расширили формы поддержки военнослужащих. Выплата теперь назначается всем бойцам — участникам спецоперации. Сумма составляет 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовало региональное правительство.
Сюжет
Военные

В Белгородской области расширили формы поддержки военнослужащих. Теперь в регионе выплату в размере 100 тыс. рублей получат не только мобилизованные, но и другие участники спецоперации. Соответствующий документ вступил в силу 22 сентября 2023 года.

Как пояснили в постановлении, выплата не предоставляется в случаях, если контракт военнослужащий заключил до 24 февраля 2023 года. Выплата осуществляется единовременно и однократно и назначается за период участия в СВО в течение срока исполнения участником спецоперации обязательств по контракту. Решение о назначении принимается в течение десяти дней.

Также указано, что постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 3 октября 2022 года.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков предложил перенести все формы поддержки и на остальных военнослужащих. Речь о сотрудниках Росгвардии, погранслужбы, а также других войск и специальных силовых структур. Как сообщалось, форма помощи будет оказываться в заявительной форме.

Напомним, глава региона на прошлой неделе дал новые поручения по мерам поддержки для белгородских военнослужащих, в частности, семей служащих. Гладков поручил главам администраций районов провести подомовой обход и оказать посильную помощь семьям военнослужащих до 1 ноября.

Не только мобилизованные: какие белгородские военные скоро получат денежную помощь
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков дал новые поручения по мерам поддержки для белгородских военнослужащихБолее 6 тыс. раз обратились белгородцы в центры оказания помощи семьям военнослужащихКогда и куда писать заявление на выплату участникам СВО в Белгородской области?
#Белгородская область#Поддержка#Военные#Выплаты#Материальная помощь#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Спецоперация
Подпишитесь
Гладков назвал причину громких звуков в Белгородской области
Сегодня, 11:02
Евросоюз снял санкции с погибшего в СВО белгородца
Сегодня, 07:27
Две женщины пострадали при обстреле Уразово в Белгородской области
Сегодня, 07:52
Обвиняемому в поджоге инсталляции в виде буквы Z в Белгороде избирают меру пресечения
Сегодня, 09:51
Ехавшую в авто женщину контузило из-за обстрела в белгородском Шебекино
Сегодня, 10:21
Белгородские чиновники лишатся премии и отпуска без прививки от гриппа
Сегодня, 06:54