Белгородским участникам СВО назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
В Белгородской области расширили формы поддержки военнослужащих. Теперь в регионе выплату в размере 100 тыс. рублей получат не только мобилизованные, но и другие участники спецоперации. Соответствующий документ вступил в силу 22 сентября 2023 года.
Как пояснили в постановлении, выплата не предоставляется в случаях, если контракт военнослужащий заключил до 24 февраля 2023 года. Выплата осуществляется единовременно и однократно и назначается за период участия в СВО в течение срока исполнения участником спецоперации обязательств по контракту. Решение о назначении принимается в течение десяти дней.
Также указано, что постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 3 октября 2022 года.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков предложил перенести все формы поддержки и на остальных военнослужащих. Речь о сотрудниках Росгвардии, погранслужбы, а также других войск и специальных силовых структур. Как сообщалось, форма помощи будет оказываться в заявительной форме.
Напомним, глава региона на прошлой неделе дал новые поручения по мерам поддержки для белгородских военнослужащих, в частности, семей служащих. Гладков поручил главам администраций районов провести подомовой обход и оказать посильную помощь семьям военнослужащих до 1 ноября.