Белгородец пострадал при пожаре в летней кухне

Всего за прошедшую неделю в Белгороде случилось шесть пожаров: на улице Князя Трубецкого загорелся мусорный контейнер, в переулке Павлова и на улице Советской возгорания произошли в квартирах, зафиксировали пожар в хозпостройке на улице Чапаева. Также возгорание произошло в жилых домах по улицам Белгородского полка Самохвалова.