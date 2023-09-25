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Белгородец пострадал при пожаре в летней кухне

Белгородец пострадал при пожаре в летней кухне

25 сентября 2023, 12:45
Фото: 1MI
Пожарные успели спасти белгородца из загоревшейся постройки. О произошедших за неделю пожарах рассказали в региональном МЧС.
Сюжет
Пожар

За неделю на территории Белгородской области произошло 82 пожара. В одном из них пострадал житель посёлка Красная Яруга 1962 года рождения. Он 20 сентября находился в летней кухне, когда в той начался пожар. Белгородца удалось вывести из помещения.

Ещё один пожар произошёл в многоквартирном доме в Белгороде, в результате чего подъезд оказался задымлён. Тем не менее выбраться из подъезда смогли 10 человек. Они эвакуировались самостоятельно.

Всего за прошедшую неделю в Белгороде случилось шесть пожаров: на улице Князя Трубецкого загорелся мусорный контейнер, в переулке Павлова и на улице Советской возгорания произошли в квартирах, зафиксировали пожар в хозпостройке на улице Чапаева. Также возгорание произошло в жилых домах по улицам Белгородского полка Самохвалова.

Кроме того, пожарные 54 раза выезжали на ликвидацию возгораний сухой травы, камыша и мусора на общей площади более 3 га.

Белгородец пострадал при пожаре в сарае
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