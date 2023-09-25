Baza: комбайн подорвался на взрывчатке в Белгородской области

Накануне дрон сбросил взрывное устройство на проезжавший КамАЗ в селе Новое Волоконовского района. Водитель получил лёгкую контузию и осколочные ранения. Мужчина добрался в больницу самостоятельно. Врачи оказали ему необходимую медпомощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.