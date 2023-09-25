Baza: комбайн подорвался на взрывчатке в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
На окраине посёлка Горьковский в Грайворонском горокруге на взрывчатке подорвался комбайн, сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, происшествие случилось 24 сентября при проведении уборочных работ.
Уточняется, что комбайн подорвался на гранатомётном выстреле ВОГ-17. Из-за взрыва техника получила повреждения. Водитель не пострадал.
Накануне дрон сбросил взрывное устройство на проезжавший КамАЗ в селе Новое Волоконовского района. Водитель получил лёгкую контузию и осколочные ранения. Мужчина добрался в больницу самостоятельно. Врачи оказали ему необходимую медпомощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.
На днях из-за обстрела ВСУ повреждения получил комбайн. Это произошло в Новопетровке Валуйского горокруга.