Автомобилисты в Белгородской области жалуются на мешающую движению свёклу

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Белгородцы жалуются на ситуацию на трассе Грайворон — Борисовка — Томаровка. Причиной стали фуры, перегруженные кормовой свёклой, которая падает на дорогу и затрудняет движение.
Жительница региона поинтересовалась, почему игнорируется безопасность движения на дороге для водителей и пассажиров легковых автомобилей. Как объяснила женщина, КамАЗы перегружены свёклой, и её по какой-то причине не накрывают тентом. Белгородка попросила посмотреть видео с дорожных камер, чтобы ответственные лица увидели множество грузовиков и упавшую свёклу. Она добавила, что водители легковых автомобилей вынуждены снижать скорость на упомянутой трассе.
«Неужели должно случиться горе, прежде чем последует реакция?» — спросила женщина.
Как оказалось, внимание на проблему обращали и другие жители региона. Они интересуются, как можно допускать перегруз, если не накрывают брезентом грузовые прицепы-самосвалы. Однако люди уверены, что опасность есть не только для водителей.
«Опасность здесь не только для автомобилистов, но и для пешеходов и велосипедистов. Мы живём в сельской местности. Сельские жители ходят порой по обочине, и не везде есть тротуары. Опасность попасть под падающий груз и получить серьёзные травмы велик», — написал другой белгородец.
Эти слова подтвердил ещё один мужчина. Он заявил, что проблема — не новая.
«И эта ситуация продолжается из года в год. Они ждут, когда брюква прилетит в лобовое стекло, с пострадавшими? Они едут друг за другом, перегруженные, с горкой, не закрытые тентом. Это „добро“ рассыпается по дорогам», — сказал белгородец.
Последнему комментатору ответил глава Корочанского района Николай Нестеров. Он попросил мужчину оставить свои контактные данные и уточнить информацию.