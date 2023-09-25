Автомобилисты в Белгородской области жалуются на мешающую движению свёклу

«Опасность здесь не только для автомобилистов, но и для пешеходов и велосипедистов. Мы живём в сельской местности. Сельские жители ходят порой по обочине, и не везде есть тротуары. Опасность попасть под падающий груз и получить серьёзные травмы велик», — написал другой белгородец.