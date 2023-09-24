Стали известны новые подробности обстрела Шебекино в Белгородской области

Из артиллерии атаковали село Долгое Валуйского округа, из миномёта — хутор Старый в Волоконовском районе. Село Староселье в Краснояружском районе попало под артобстрел. Помимо Шебекино в Шебекинском округе из артиллерии и миномётов атаковали Новую Таволжанку, а посёлок Красное обстреляли из гранатомётов. В Муроме противник с беспилотника сбросил четыре осколочных боеприпаса. Ещё один дрон посадили и уничтожили.