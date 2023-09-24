Стали известны новые подробности обстрела Шебекино в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил новые подробности вчерашнего обстрела Шебекино. По приграничному городу выпустили три снаряда из РСЗО «Град». В результате атаки никто не пострадал, но есть разрушения.
Повреждения зафиксировали на территории производственного цеха одного из промышленных предприятий — пробило кровля. Также разрушения есть на территории неэксплуатируемого здания. Там выбило окна и повредило хозпостройку.
Всего накануне под обстрелами ВСУ были шесть районов Белгородской области. В Белгородском районе противник атаковал Щетиновку из артиллерии, в Наумовке сбросил с беспилотника два осколочных боеприпаса. В Топлинке и Крутом Логе сбили дроны.
Из артиллерии атаковали село Долгое Валуйского округа, из миномёта — хутор Старый в Волоконовском районе. Село Староселье в Краснояружском районе попало под артобстрел. Помимо Шебекино в Шебекинском округе из артиллерии и миномётов атаковали Новую Таволжанку, а посёлок Красное обстреляли из гранатомётов. В Муроме противник с беспилотника сбросил четыре осколочных боеприпаса. Ещё один дрон посадили и уничтожили.
Добавим, что всего ВСУ нанесли 89 ударов по региону.