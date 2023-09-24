Пытки, обстрелы и футбольные неудачи белгородского «Салюта»: итоги воскресенья

С адвокатом мужчина поделился тем, что ему якобы угрожали отрубить ноги, поджечь их. Ещё ему, со слов мужчины, ему вкладывали в руки предмет, напоминающий хозяйственное мыло. Он считает, что это было похоже на гранату или тротиловую шашку, которые у него позже нашли при обыске. Однако подозреваемый отрицает, что эти предметы принадлежат ему.