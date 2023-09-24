Пытки, обстрелы и футбольные неудачи белгородского «Салюта»: итоги воскресенья

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
28-летний калининградец, которого обвиняют в поджоге буквы Z в Белгороде утверждает, что его пытали неизвестные. Мужчина заявил, что его якобы 200 раз ударили электрошокером, пытали газовой горелкой, били и применяли другие виды насилия. Всё это в подробностях житель Калининградской области рассказал своему адвокату Евгении Сусловой, а она поделилась информацией со СМИ.
По словам мужчины, его на улице задержали пятеро неизвестных и усадили в иномарку. Ему на голову якобы накинули мешок, руки заковали в наручники, забрали личные вещи. Потом, как утверждает обвиняемый, его увезли в неизвестном направлении, а по дороге били и пытались выяснить, есть ли у него куратор. Добавим, что вину в поджоге калининградец отрицает.
С адвокатом мужчина поделился тем, что ему якобы угрожали отрубить ноги, поджечь их. Ещё ему, со слов мужчины, ему вкладывали в руки предмет, напоминающий хозяйственное мыло. Он считает, что это было похоже на гранату или тротиловую шашку, которые у него позже нашли при обыске. Однако подозреваемый отрицает, что эти предметы принадлежат ему.
Защитник сняла его травмы на телефон и подала ходатайство о медицинском освидетельствовании мужчины. Это прошение удовлетворили. Меру пресечения жителю Калининграда должны избрать 25 сентября.
24 сентября в приграничном селе Новое Волоконовского района дрон сбросил взрывное устройство на проезжающий грузовик. За рулём КамАЗа сидел мужчина — он пострадал.
Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, водитель смог доехать до больницы самостоятельно. Он получил лёгкую контузию и осколочные ранения. Врачи оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь. Его уже отпустили домой. Белгородец будет лечиться амбулаторно.
Также сегодня в Белгородском районе сработала система ПВО. На подлёте к Белгороду сбили беспилотник. Информация о последствиях на земле уточнялась. Как сообщалось, никто не пострадал.
Добавим, что под обстрелом сегодня было несколько районов Белгородской области. Соответствующую рассылку от РСЧС в течение дня получили жители села Графовка и посёлка Прилесье в Краснояружском районе, села Долгое Валуйского горокруга, Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге.
Белгородский ФК «Салют» крупно проиграл своему сопернику — курскому «Авангарду». Куряне выиграли белгородцев со счётом 6:1. Единственный гол в ворота курской команды забил полузащитник Николай Бояркин.
Главный тренер «Салюта» Виктор Навоченко прокомментировал игру и рассказал, что начало игры у белгородцев было хорошим. Однако их подкосило удаление игрока и два пропущенных мяча. Также он объяснил, почему футболисты уходят из команды.
Некоторые из них в частности перешли в «Авангард». Как пояснил Навоченко, условия там на порядок выше. Более того, удержать игроков так или иначе не удалось бы — закончились контракты.