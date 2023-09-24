Под Белгородом сбили беспилотник ВСУ

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В Белгородском районе сработала система ПВО. Противовоздушная оборона сбила беспилотник ВСУ на подлёте к Белгороду.
Информация о последствиях пока уточняется. Как сообщается, в результате происшествия никто не пострадал.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что дрон сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль в посёлке Новый Волоконовского района. Пострадал водитель КамАЗа. Мужчина получил лёгкую контузию и осколочные ранения, но смог добраться до больницы самостоятельно. Врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.