Под Белгородом сбили беспилотник ВСУ

Ранее сообщалось, что дрон сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль в посёлке Новый Волоконовского района. Пострадал водитель КамАЗа. Мужчина получил лёгкую контузию и осколочные ранения, но смог добраться до больницы самостоятельно. Врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.