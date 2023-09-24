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Под Белгородом сбили беспилотник ВСУ

Под Белгородом сбили беспилотник ВСУ

24 сентября 2023, 12:10
Фото: Midjourney
Система ПВО сработала над Белгородским районом. На подлёте к Белгороду сбили дрон противника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

В Белгородском районе сработала система ПВО. Противовоздушная оборона сбила беспилотник ВСУ на подлёте к Белгороду.

Информация о последствиях пока уточняется. Как сообщается, в результате происшествия никто не пострадал.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что дрон сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль в посёлке Новый Волоконовского района. Пострадал водитель КамАЗа. Мужчина получил лёгкую контузию и осколочные ранения, но смог добраться до больницы самостоятельно. Врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Дрон сбросил взрывное устройство на авто в Белгородской области: есть пострадавший
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Пво#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Работа ПВО
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