Почему из белгородского «Салюта» ушли 10 игроков? Рассказывает тренер

Несмотря на результат, Навоченко считает, что начало игры было достаточно хорошим. Белгородцы забили гол быстро, но затем начали пропускать. Но, по мнению тренера, сильнее всего сказалось удаление одного из игроков. Причём Навоченко считает это удаление «непонятным». В итоге на поле остались десять игроков.