Почему из белгородского «Салюта» ушли 10 игроков? Рассказывает тренер

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Главный тренер ФК «Салют» Виктор Навоченко рассказал о том, что команду покинуло десять человек. По его словам, игроков удержать не удалось — закончились контракты.
Накануне белгородский «Салют» крупно проиграл своему сопернику — курскому «Авангарду». Курским футболистам удалось забить белгородцам сразу шесть голов, а футболистам из белгородского ФК — всего один.
Несмотря на результат, Навоченко считает, что начало игры было достаточно хорошим. Белгородцы забили гол быстро, но затем начали пропускать. Но, по мнению тренера, сильнее всего сказалось удаление одного из игроков. Причём Навоченко считает это удаление «непонятным». В итоге на поле остались десять игроков.
Также у главного тренера спросили, не жалеет ли он о том, что «отпустил» нескольких игроков из «Салюта» в «Авангард». По словам Навоченко, удержать их не вышло бы — закончились контракты.
«Видно, здесь условия на порядок выше. Им тоже надо семьи кормить, зарабатывать деньги», — добавил он.
Напомним, ранее белгородцы потребовали объяснений у минспорта за футбольные неудачи «Салюта». В частности, чиновников, курирующих спорт, попросили ответить, почему спортсмены уходят в команды соседних регионов.