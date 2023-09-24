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Published Сегодня, 09:32

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Обвиняемый в поджоге буквы Z в Белгороде утверждает, что его пытали неизвестные

Обвиняемый в поджоге буквы Z в Белгороде утверждает, что его пытали неизвестные

24 сентября 2023, 09:32
Фото: Midjourney
Задержанный мужчина утверждает, что его порядка 200 раз ударили электрошокером, пытали газовой горелкой и били. Его якобы задержали неизвестные и увезли в лес, где его «пытали в течение 4-5 часов». Подробности появились в журнале «Новая вкладка».

28-летний калининградец, которого задержали по подозрению в поджоге буквы Z в Белгороде, рассказал, что он подвергся пыткам. Его якобы 200 раз ударили электрошокером, пытали газовой горелкой, били, применяли и другие виды насилия.

Все эти подробности задержанный рассказал своему адвокату Евгении Сусловой, а она поделилась информацией со СМИ. Вину в поджоге мужчина не признаёт.

Инсталляцию в виде буквы Z подожгли на проспекте Ватутина 18 сентября. Вскоре задержали и предполагаемого поджигателя. Полиция завела уголовное дело за вандализм по ч. 2 ст. 214 Уголовного Кодекса.

Также сообщалось, что момент происшествия попал на видео. Неизвестный подошёл к конструкции с задней стороны, поджёг её и убежал. Неравнодушные белгородцы попытались потушить возгорание самостоятельно.

Мужчина рассказал, что его задержали на улице пятеро неизвестных и усадили в иномарку. Представляться они не стали, называть причину задержания — тоже. После этого калининградцу якобы надели на голову мешок, заковали в наручники. По словам задержанного, у него забрали личные вещи и ключи от комнаты, где он жил.

Затем мужчину, согласно его рассказу, повезли в неизвестном направлении, а по дороге били, пытаясь выяснить, «есть ли у него куратор». Вскоре подозреваемый якобы оказался в лесу, где к нему «применялись пытки в течение 4-5 часов».

«Меня периодически затаскивали и вытаскивали из автомобиля, применяли физическую силу, применяли электрошокер, которым мне наносили удары током в количестве более 200 раз», — утверждает подозреваемый.

Он рассказал адвокату, что наручники на руках ему затянули до образования гематом, угрожали отрубить ноги. По словам калининградца, к нему подносили газовую горелку в область спины на голое тело. Мужчина утверждает, что ему нанесли более 50 ударов руками и ногами по различным частям тела. Рассказал он и о психологическом насилии: его ноги якобы облили горючим и угрожали поджечь.

Как пояснил Сусловой мужчина, ему также вкладывали в руки предмет, напоминающий хозяйственное мыло. Он предполагает, что это было похоже на гранату или тротиловую шашку, которые у него позже нашли при обыске. Сам подозреваемый отрицает, что эти предметы принадлежат ему.

Вечером того же дня, как пишет издание, обвиняемого увезли в полицию. Адвокат Евгения Суслова сняла его травмы на телефон и подала ходатайство о медицинском освидетельствовании мужчины. Её прошение удовлетворили.

23 сентября у молодого человека должен был состояться суд по избранию меры пресечения. Заседание решили перенести из-за ходатайства адвоката.

Меру пресечения, согласно представленной информации, жителю Калининграда должны избрать 25 сентября.

Полиция задержала подозреваемого в поджоге буквы Z в Белгороде
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