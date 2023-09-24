Обвиняемый в поджоге буквы Z в Белгороде утверждает, что его пытали неизвестные

Он рассказал адвокату, что наручники на руках ему затянули до образования гематом, угрожали отрубить ноги. По словам калининградца, к нему подносили газовую горелку в область спины на голое тело. Мужчина утверждает, что ему нанесли более 50 ударов руками и ногами по различным частям тела. Рассказал он и о психологическом насилии: его ноги якобы облили горючим и угрожали поджечь.