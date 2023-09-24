Дрон сбросил взрывное устройство на авто в Белгородской области: есть пострадавший

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Стало известно об одном пострадавшем в результате атаки ВСУ в посёлке Новый Волоконовского района. Дрон сбросил взрывное устройство на проезжающий грузовик.
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, водитель КамАЗа доехал до больницы сам. Мужчина получил лёгкую контузию и осколочные ранения. Медики уже отпустили его домой.
«Вся необходимая медицинская помощь мужчине была оказана, сейчас он отпущен домой на амбулаторное лечение», — пояснил глава региона.
Напомним, накануне под обстрел противника попало Шебекино. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения. Город атаковали из РСЗО «Град». На территории производственного цеха одного из промышленных предприятий пробило кровлю. Также разрушения есть на территории неэксплуатируемого здания — выбило окна и повредило хозпостройку.