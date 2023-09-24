Дрон сбросил взрывное устройство на авто в Белгородской области: есть пострадавший

Напомним, накануне под обстрел противника попало Шебекино. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения. Город атаковали из РСЗО «Град». На территории производственного цеха одного из промышленных предприятий пробило кровлю. Также разрушения есть на территории неэксплуатируемого здания — выбило окна и повредило хозпостройку.