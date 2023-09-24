Белгородский «Салют» потерпел сокрушительное поражение от курского «Авангарда»

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Белгородский «Салют» проиграл своему вечному сопернику — курскому «Авангарду». Матч Второй лиги А, группы «серебро» 11-го тура состоялся 23 сентября в Курске на стадионе «Трудовые резервы».
Противники разгромили белгородцев со счётом 6:1. Единственный гол в ворота курян забил полузащитник Николай Бояркин, который присоединился к ФК «Салют» летом 2022 года.
Это не первый крупный проигрыш белгородцев за последнее время. 18 сентября ФК проиграл таганрогскому «Форте». Игра завершилась счётом 0:4 в пользу команды из Таганрога. Главный тренер «Салюта» Виктор Навоченко тогда заявил, что ему сложно комментировать матч.
К слову, после игры с «Авангардом» болельщики отметили в комментариях, что такая ситуация должна мотивировать футбольные организации «начинать работать и сколотиться в единую систему». У некоторых комментаторов взгляды более радикальные — они попросили расформировать команду.