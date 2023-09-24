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ФК «Салют» из Белгорода проиграл курскому «Авангарду»

Белгородский «Салют» потерпел сокрушительное поражение от курского «Авангарда»

24 сентября 2023, 11:16
Фото: 1MI

ФК «Салют» из Белгорода проиграл курскому «Авангарду»

Матч, проходивший в Курске, завершился проигрышем белгородской команды со счётом 6:1. Игра проходила 23 сентября на стадионе «Трудовые резервы», сообщили в группе «Салюта» в соцсети. Ранее белгородцы проиграли таганрогскому «Форте».
Сюжет
Футбол

Белгородский «Салют» проиграл своему вечному сопернику — курскому «Авангарду». Матч Второй лиги А, группы «серебро» 11-го тура состоялся 23 сентября в Курске на стадионе «Трудовые резервы».

Противники разгромили белгородцев со счётом 6:1. Единственный гол в ворота курян забил полузащитник Николай Бояркин, который присоединился к ФК «Салют» летом 2022 года.

Это не первый крупный проигрыш белгородцев за последнее время. 18 сентября ФК проиграл таганрогскому «Форте». Игра завершилась счётом 0:4 в пользу команды из Таганрога. Главный тренер «Салюта» Виктор Навоченко тогда заявил, что ему сложно комментировать матч.

К слову, после игры с «Авангардом» болельщики отметили в комментариях, что такая ситуация должна мотивировать футбольные организации «начинать работать и сколотиться в единую систему». У некоторых комментаторов взгляды более радикальные — они попросили расформировать команду.

Белгородский «Салют» крупно проиграл таганрогскому «Форте»
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#Белгородская область#Футбол#Курск#Фк салют#Матч#Белгород#Наталья Корявых#Проигрыш#Виктор навоченко#Николай Бояркин
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