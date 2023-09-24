400 обращений от семей мобилизованных поступили белгородским властям

Гладков рассказал о помощи семьям мобилизованных белгородцев

Ранее губернатор Вячеслав Гладков дал поручение провести подомовые обходы семей белгородских мобилизованных и оказать им посильную помощь. Эту работу в регионе выполнили на 15%, а на контроль поставили 400 обращений.