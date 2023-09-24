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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Гладков рассказал о помощи семьям мобилизованных белгородцев

400 обращений от семей мобилизованных поступили белгородским властям

24 сентября 2023, 07:08
Фото: Midjourney

Гладков рассказал о помощи семьям мобилизованных белгородцев

Ранее губернатор Вячеслав Гладков дал поручение провести подомовые обходы семей белгородских мобилизованных и оказать им посильную помощь. Эту работу в регионе выполнили на 15%, а на контроль поставили 400 обращений.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о подомовых обходах семей мобилизованных. Поручение об обходах и оказании семьям военнослужащих посильной помощи глава региона дал в начале недели.

По данным Гладкова, эту работу выполнили пока на 15%. На контроль поставили порядка 400 обращений.

Конечно, не сможем купить квартиру, не сможем купить дом, но выполнить определённый объём работы — кому-то забор подправить, у кого-то кровля начала подтекать и много-много других обращений — мы, безусловно, можем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

С понедельника, 25 сентября, по указанному вопросу начнутся уже контрольные мероприятия. Качество выполняемой работы будет оценивать контрольное управление губернатора.

Чиновники должны будут провести подомовой обход семей белгородских мобилизованных
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