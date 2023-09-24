400 обращений от семей мобилизованных поступили белгородским властям

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о подомовых обходах семей мобилизованных. Поручение об обходах и оказании семьям военнослужащих посильной помощи глава региона дал в начале недели.
По данным Гладкова, эту работу выполнили пока на 15%. На контроль поставили порядка 400 обращений.
Конечно, не сможем купить квартиру, не сможем купить дом, но выполнить определённый объём работы — кому-то забор подправить, у кого-то кровля начала подтекать и много-много других обращений — мы, безусловно, можем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
С понедельника, 25 сентября, по указанному вопросу начнутся уже контрольные мероприятия. Качество выполняемой работы будет оценивать контрольное управление губернатора.