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ВСУ обстреляли предприятие в Шебекино

ВСУ обстреляли предприятие в белгородском Шебекино

23 сентября 2023, 17:48
Фото: Telegram-канал "Радар Белгород"
ВСУ обстреляли предприятие в Шебекино
Есть повреждения в производственном цеху. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

23 сентября под обстрел попал город Шебекино. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.

Прилёт был на одном из промышленных предприятий города. Есть разрушения в производственном цеху: сообщается о пробитой кровле.

На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.

Тем временем в Сети публикуют фото последствий обстрела. «Фонарь» сообщает, что на предприятии после прилёта возник пожар, но огонь до приезда МЧС потушила автоматическая система.

ВСУ обстреляли предприятие в ШебекиноВСУ обстреляли предприятие в Шебекино
ВСУ обстреляли предприятие в ШебекиноВСУ обстреляли предприятие в Шебекино
ВСУ обстреляли предприятие в ШебекиноВСУ обстреляли предприятие в Шебекино
ВСУ обстреляли предприятие в Шебекино
Фото: Telegram-канал "Радар Белгород"
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