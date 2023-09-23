ВСУ обстреляли предприятие в белгородском Шебекино

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
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Updated Сегодня, 17:50
23 сентября под обстрел попал город Шебекино. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
Прилёт был на одном из промышленных предприятий города. Есть разрушения в производственном цеху: сообщается о пробитой кровле.
На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.
Тем временем в Сети публикуют фото последствий обстрела. «Фонарь» сообщает, что на предприятии после прилёта возник пожар, но огонь до приезда МЧС потушила автоматическая система.