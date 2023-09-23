ВСУ уже дважды ударили по Белгородскому приграничью в эту субботу

Первое пришло в 13:27. Сообщалось, что под огнём ВСУ находится село Вязовое в Краснояружском районе. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, с начала СВО 156 домов пострадали от обстрелов в этом муниципалитете. Восстановить их планируют до октября.