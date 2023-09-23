ВСУ уже дважды ударили по Белгородскому приграничью в эту субботу

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Жители Белгородской области получили сегодня два уведомления от РСЧС об обстрелах.
Первое пришло в 13:27. Сообщалось, что под огнём ВСУ находится село Вязовое в Краснояружском районе. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, с начала СВО 156 домов пострадали от обстрелов в этом муниципалитете. Восстановить их планируют до октября.
Второе уведомление пришло через час — в 14:49. Стало известно, что под обстрел попало село Новая Таволжана в Шебекинском горокруге.
Обновлено. Через полчаса после публикации ВСУ снова нанесли удар по Новой Таволжанке.
Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Отметим, что вчера ВСУ выпустили по Белгородской области порядка 125 снарядов. Принимали участие в атаках и беспилотники.