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ВСУ уже дважды ударили по Белгородскому приграничью в эту субботу

ВСУ уже дважды ударили по Белгородскому приграничью в эту субботу

23 сентября 2023, 14:16
Фото: 1MI
Белгородская область дважды попала под огонь со стороны Украины в эту субботу: РСЧС сообщало об обстрелах Краснояружского района и Шебекинского горокруга.
Сюжет
Обстрел

Жители Белгородской области получили сегодня два уведомления от РСЧС об обстрелах.

Первое пришло в 13:27. Сообщалось, что под огнём ВСУ находится село Вязовое в Краснояружском районе. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, с начала СВО 156 домов пострадали от обстрелов в этом муниципалитете. Восстановить их планируют до октября.

Второе уведомление пришло через час — в 14:49. Стало известно, что под обстрел попало село Новая Таволжана в Шебекинском горокруге.

Обновлено. Через полчаса после публикации ВСУ снова нанесли удар по Новой Таволжанке.

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Отметим, что вчера ВСУ выпустили по Белгородской области порядка 125 снарядов. Принимали участие в атаках и беспилотники.

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