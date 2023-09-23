Синоптики предположили, какой будет зима в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Сергей Хатунцев считает, что в конце осени — начале зимы температура будет в пределах нормы. Но возможно выпадение повышенного числа осадков. Причина — изменения холодного Перуанского течения.
Общая циркуляция атмосферы, вызванная изменениями холодного Перуанского течения, приведёт к тому, что в районе Гренландии сформируется область высокого давления, а над территорией северной части Европы сформируется циклон. Это привет к тому, что в зимний период температура будет в районе нормы, но осадков будет больше.
Сергей Хатунцев
Синоптик отметил, что в настоящий момент действие холодного Перуанского течения заканчивается. Влияет это и на погоду в осени: по этой причине в Белгородской области выдался аномально тёплый сентябрь.