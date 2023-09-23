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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Зимний лес

Синоптики предположили, какой будет зима в Белгородской области

23 сентября 2023, 09:34
Фото: 1MI
Зимний лес

Синоптики пообещали снежную зиму в Белгородской области

Дежурный синоптик отдела гидрометеообеспечения Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергей Хатунцев сообщил, что зима в этом году может быть снежной.
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Погода

Сергей Хатунцев считает, что в конце осени — начале зимы температура будет в пределах нормы. Но возможно выпадение повышенного числа осадков. Причина — изменения холодного Перуанского течения.

Общая циркуляция атмосферы, вызванная изменениями холодного Перуанского течения, приведёт к тому, что в районе Гренландии сформируется область высокого давления, а над территорией северной части Европы сформируется циклон. Это привет к тому, что в зимний период температура будет в районе нормы, но осадков будет больше.
Сергей Хатунцев

Синоптик отметил, что в настоящий момент действие холодного Перуанского течения заканчивается. Влияет это и на погоду в осени: по этой причине в Белгородской области выдался аномально тёплый сентябрь.

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#Белгородская область#Погода#Снег#Зима#Прогноз#Белгород#Осадки#Артем Черненко
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