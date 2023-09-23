С начала СВО 156 домов пострадали от обстрелов в Краснояружском районе

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, из мирных жителей никто от обстрелов в последнее время не пострадал. Но с начала специальной военной операции в Краснояружском районе задело взрывами и снарядами 156 домов.
На данный момент уже восстановлен 141 дом. На 15 участках ещё ведутся работы, четыре дома восстановят в течение двух недель. С остальными постройками планируют разобраться к началу октября.
Будем стараться держать на контроле все виды работ и, конечно, очень хочется, чтобы все жители из пострадавшего жилья вернулись к себе домой.
Вячеслав Гладков