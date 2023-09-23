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Updated Сегодня, 06:25

Последствия обстрела, архивное фото

С начала СВО 156 домов пострадали от обстрелов в Краснояружском районе

23 сентября 2023, 06:23
Фото: 1MI
Последствия обстрела, архивное фото
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в последнее время Краснояружский район сильнее обычного страдает от обстрелов ВСУ. Отремонтировать все дома планируют к октябрю.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, из мирных жителей никто от обстрелов в последнее время не пострадал. Но с начала специальной военной операции в Краснояружском районе задело взрывами и снарядами 156 домов.

На данный момент уже восстановлен 141 дом. На 15 участках ещё ведутся работы, четыре дома восстановят в течение двух недель. С остальными постройками планируют разобраться к началу октября.

Будем стараться держать на контроле все виды работ и, конечно, очень хочется, чтобы все жители из пострадавшего жилья вернулись к себе домой.
Вячеслав Гладков
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#Работы#Краснояружский район#Дома#Белгород#Вячеслав Гладков#Восстановление#ВСУ#Приграничье#СВО#Обстрел ВСУ#Артем Черненко
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