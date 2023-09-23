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Прогнозы на осень, Меркурий и цветение яблони обсуждали белгородцы в субботу

Прогнозы на осень, Меркурий и цветение яблони обсуждали белгородцы в субботу

23 сентября 2023, 16:00
Фото: 1MI
Суббота 23 сентября выдалась относительно спокойной в Белгородской области: была возможность обсудить погоду, яблони и астрономию.

Тепло остаётся в Белгородской области и без бабьего лета

Дежурный синоптик отдела гидрометеообеспечения Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергей Хатунцев сообщил, что о классическом бабьем лете говорить сейчас нет смысла. Дело в том, что аномально тёплая погода сохраняется в регионе и без него.

Говорить о классическом бабьем лете нет смысла. Поменялись погодные условия, и это заметно даже обычным людям. Температура колеблется в широком диапазоне.
Сергей Хатунцев

Отметим, что нормальная температура для сентября составляет +12…+14 градусов. В этом же году сентябрь оказался аномально тёплым: температура поднимается днём до +25 градусов, нет и дождей. Сохранится такая погода до октября.

Зимой же наоборот количество осадков может увеличиться. Температура при этом останется в пределах нормы.

Без бабьего лета? Какая погода ждёт белгородцев в конце сентября
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Меркурий в зоне доступа: как поймать «неуловимую планету»

У планеты Меркурий наступил период лучшей в этом году видимости, сообщает сообщество в социальных сетях «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде». «Неуловимую планету» Меркурий можно будет разглядеть даже невооружённым глазом: необходим открытый восточный горизонт и ясное небо.

Почему «неуловимый»? Потому что его довольно редко можно наблюдать, он всё время прячется в солнечных лучах. Но с конца сентября и примерно по пятое октября планету вы сможете увидеть.
Антон Боровской, администратор группы «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде»

Наблюдать планету нужно на рассвете, примерно в пять утра.

Бывает нечасто: белгородцы смогут увидеть «неуловимую планету» до конца сентября
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И снова весна: белгородцы удивляются цветению яблонь и каштанов

Белгородец под именем Денис Андреевич прислал нам фотографию зацветшего каштана на улица Везельская.

Это промышленная зона, он сейчас еще сильнее расцвел, но сфотографировать не смогу — в командировке.
Денис Андреевич

А вот читатель с ником Hikos прислал нам фото распустившейся яблони.

Вы писали, что зацвела вишня. А у нас зацвела яблоня!
И снова весна: из-за тёплой погоды в Белгородской области зацвели яблони и каштаны
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