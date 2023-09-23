Прогнозы на осень, Меркурий и цветение яблони обсуждали белгородцы в субботу

Дежурный синоптик отдела гидрометеообеспечения Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергей Хатунцев сообщил, что о классическом бабьем лете говорить сейчас нет смысла. Дело в том, что аномально тёплая погода сохраняется в регионе и без него.