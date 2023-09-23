Прогнозы на осень, Меркурий и цветение яблони обсуждали белгородцы в субботу

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Дежурный синоптик отдела гидрометеообеспечения Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергей Хатунцев сообщил, что о классическом бабьем лете говорить сейчас нет смысла. Дело в том, что аномально тёплая погода сохраняется в регионе и без него.
Говорить о классическом бабьем лете нет смысла. Поменялись погодные условия, и это заметно даже обычным людям. Температура колеблется в широком диапазоне.
Сергей Хатунцев
Отметим, что нормальная температура для сентября составляет +12…+14 градусов. В этом же году сентябрь оказался аномально тёплым: температура поднимается днём до +25 градусов, нет и дождей. Сохранится такая погода до октября.
Зимой же наоборот количество осадков может увеличиться. Температура при этом останется в пределах нормы.
У планеты Меркурий наступил период лучшей в этом году видимости, сообщает сообщество в социальных сетях «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде». «Неуловимую планету» Меркурий можно будет разглядеть даже невооружённым глазом: необходим открытый восточный горизонт и ясное небо.
Почему «неуловимый»? Потому что его довольно редко можно наблюдать, он всё время прячется в солнечных лучах. Но с конца сентября и примерно по пятое октября планету вы сможете увидеть.
Антон Боровской, администратор группы «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде»
Наблюдать планету нужно на рассвете, примерно в пять утра.
Белгородец под именем Денис Андреевич прислал нам фотографию зацветшего каштана на улица Везельская.
Это промышленная зона, он сейчас еще сильнее расцвел, но сфотографировать не смогу — в командировке.
Денис Андреевич
А вот читатель с ником Hikos прислал нам фото распустившейся яблони.
Вы писали, что зацвела вишня. А у нас зацвела яблоня!