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Последствия обстрела, архивное фото

Порядка 125 раз обстреляли Белгородскую область за прошлые сутки

23 сентября 2023, 08:40
Фото: 1MI
Последствия обстрела, архивное фото
Статистикой об обстрелах за 22 сентября поделился в своих социальных сетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгородский район

Здесь ВСУ по выпустили 3 и 6 артиллерийских снарядов по сёлам Солнцевка и Нехотеевка соответственно. Пострадавших и разрушений нет.

Под минометный обстрел попал хутор Валковский — зафиксировано 4 прилета. Никто не пострадал, но в одном из частных домов выбило окна.

Была также повреждена линия электропередачи. На данный момент ЛЭП уже восстановлена.

Борисовский район

В данном муниципалитете из миномета ВСУ обстреляли окраину села Богун-Городок. В результате зафиксировали 13 прилетов.

Также на окраине села Казачье-Рудченское с БПЛА сбросили один боеприпас.

По данным губернатора, ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.

Волоконовский район

В Волоконовском районе под обстрел попала окраина хутора Старый: по неё украинские формирования выпустили 12 минометных снарядов и 12 гранатомётных выстрелов. Но обошлось без разрушений и пострадавших.

Грайворонскмй горокруг

На этот горокруг случился настоящий налёт беспилотников. Округе окраину села Новостроевка-Вторая атаковали вчера с помощью сразу трёх дронов-камикадзе. Пострадавших нет, но поврежден один легковой автомобиль.

В селе Антоновка сбили ещё один БПЛА противника. В это же время на окраине села Дроновка с БПЛА украинские военные сбросили два взрывных устройства.

Ещё один дрон-камикадзе был сбит в посёлке Горьковский. В перечисленных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет.

Также по окраине села Смородино ВСУ выпустили два минометных снаряда. Обошлось без последствий.

Краснояружскмй район

По окраине посёлка Прилесье выпустили 7 артиллерийских снарядов. По окраинам аёл Вязовое и Репяховка — 5 и 2 артиллерийских снаряда соответственно. Пострадавших и разрушений нет.

Также под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено. После огня зафиксировали сразу 6 прилетов. Тем не менее, пострадавших нет. Но из-за взрывов выбило окна в одном частном жилом доме, также осколками снаряда посекло два автомобиля.

Шебекинский горокруг

Здесь по селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили 14 минометных снарядов. По хутору Балки — 9 аналоогичных снарядов, по поселку Ленинский — 6 артиллерийских снарядов.

По селам Середа и Терезовка украинские формирования выпустили по 7 минометных снарядов, по МАПП «Шебекино» — 7 гранатометных выстрелов, по хутору Марьино — 3 артиллерийских снаряда.

Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

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