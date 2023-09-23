Порядка 125 раз обстреляли Белгородскую область за прошлые сутки

Также под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено. После огня зафиксировали сразу 6 прилетов. Тем не менее, пострадавших нет. Но из-за взрывов выбило окна в одном частном жилом доме, также осколками снаряда посекло два автомобиля.