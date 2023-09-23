Бывает нечасто: белгородцы смогут увидеть «неуловимую планету» до конца сентября

Наблюдать планету нужно на рассвете. Лучшее время для поиска зависит от даты: например, 18 сентября это было 5 утра. Чтобы узнать, когда Меркурий видно сейчас, необходимо прибавлять 10 минут на каждые четыре дня с той поры. Дело в том, что Солнце встаёт все позднее, и нужно это учитывать.