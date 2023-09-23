Бывает нечасто: белгородцы смогут увидеть «неуловимую планету» до конца сентября

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Как сообщают астрономы-любители, «неуловимую планету» Меркурий можно будет разглядеть даже невооружённым глазом. Для этого нужен открытый восточный горизонт и ясное небо.
Почему «неуловимый»? Потому что его довольно редко можно наблюдать, он всё время прячется в солнечных лучах. Но с конца сентября и примерно по пятое октября планету вы сможете увидеть.
Антон Боровской, администратор группы «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде»
Наблюдать планету нужно на рассвете. Лучшее время для поиска зависит от даты: например, 18 сентября это было 5 утра. Чтобы узнать, когда Меркурий видно сейчас, необходимо прибавлять 10 минут на каждые четыре дня с той поры. Дело в том, что Солнце встаёт все позднее, и нужно это учитывать.
Меркурий можно будет легко увидеть до четвёртого октября, затем ещё неделю с помощью бинокля.
Антон Боровской
Увидеть первую от Солнца планету можно не так часто. Последний раз про видимость меркурия в группе «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» писали в апреле этого года.
Кроме Меркурия хорошо видно и «утреннюю звезду» — Венеру. Телескоп при этом не нужен, так как эта планета — третий по яркости объект на ночном небе.