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Осень

Без бабьего лета? Какая погода ждёт белгородцев в конце сентября

23 сентября 2023, 07:50
Фото: 1MI
Осень

Аномально тёплая погода сохранится в Белгородской области до конца сентября

Дежурный синоптик отдела гидрометеообеспечения Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сергей Хатунцев сообщил, что о классическом бабьем лете говорить сейчас нет смысла. Дело в том, что аномально тёплая погода сохраняется в регионе и без него.
Сюжет
Погода

Нормальная температура для сентября составляет +12…+14 градусов, рассказал пресс-службе облправительства Сергей Хатунцев. В этом же году сентябрь оказался аномально тёплым: температура поднимается днём до +25 градусов, нет и дождей.

Говорить о классическом бабьем лете нет смысла. Поменялись погодные условия, и это заметно даже обычным людям. Температура колеблется в широком диапазоне.
Сергей Хатунцев

По словам Хатунцева, за 79-летнюю историю наблюдений в регионе это четырнадцатое превышение температурной нормы в начале осени. В этот раз ответственным за потепление стало перемещение больших порций воздуха в северном полушарии. По научному — глобальная циркуляция атмосферы.

В настоящий момент заканчивается действие холодного Перуанского течения. До конца года ожидаются изменения: повышение температуры в экваториальной зоне Тихого океана на три градуса. И это оказывает большое влияние на перемещения воздуха.
Сергей Хатунцев

Осадков ждать тоже не стоит. По мнению синоптика, ближайший день для их возможного выпадения — 30 сентября.

Зимой же наоборот количество осадков может увеличиться. Температура при этом останется в пределах нормы.

Сергей Хатунцев
Видео: пресс-служба облправительства
Солнечный день наступает на пятки: Белгород радуется бабьему лету
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