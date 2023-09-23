Без бабьего лета? Какая погода ждёт белгородцев в конце сентября

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Нормальная температура для сентября составляет +12…+14 градусов, рассказал пресс-службе облправительства Сергей Хатунцев. В этом же году сентябрь оказался аномально тёплым: температура поднимается днём до +25 градусов, нет и дождей.
Говорить о классическом бабьем лете нет смысла. Поменялись погодные условия, и это заметно даже обычным людям. Температура колеблется в широком диапазоне.
Сергей Хатунцев
По словам Хатунцева, за 79-летнюю историю наблюдений в регионе это четырнадцатое превышение температурной нормы в начале осени. В этот раз ответственным за потепление стало перемещение больших порций воздуха в северном полушарии. По научному — глобальная циркуляция атмосферы.
В настоящий момент заканчивается действие холодного Перуанского течения. До конца года ожидаются изменения: повышение температуры в экваториальной зоне Тихого океана на три градуса. И это оказывает большое влияние на перемещения воздуха.
Сергей Хатунцев
Осадков ждать тоже не стоит. По мнению синоптика, ближайший день для их возможного выпадения — 30 сентября.
Зимой же наоборот количество осадков может увеличиться. Температура при этом останется в пределах нормы.