Жаркие сентябрьские выходные ожидают белгородцев

По информации белгородских синоптиков, завтра, 23 сентября, на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днём 8-13 м/с. В субботу температура воздуха в тёмное время суток опустится до +8…+13 ˚С, днём поднимется до +22…+27 ˚С.