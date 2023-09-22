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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

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Жаркие сентябрьские выходные ожидают белгородцев

Жаркие сентябрьские выходные ожидают белгородцев

22 сентября 2023, 14:45
Фото: 1MI
В субботу и воскресенье температура воздуха поднимется до +27 ˚С. Прогноз погоды опубликовали в региональном МЧС.
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Погода

По информации белгородских синоптиков, завтра, 23 сентября, на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днём 8-13 м/с. В субботу температура воздуха в тёмное время суток опустится до +8…+13 ˚С, днём поднимется до +22…+27 ˚С.

В Белгороде столбик термометра ночью остановится на отметке +11…+13 ˚С. Днём потеплеет до +25…+27 ˚С.

В воскресенье, 24 сентября, на территории региона тоже будет тепло и без осадков. Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днём 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +9…+14 ˚С, днём поднимется до +22…+27 ˚С. В Белгороде в тёмное время суток ожидается +12…+14 ˚С. Днём воздух нагреется до +25…+27 ˚С.

Отметим, что, по сообщениям синоптиков, тёплая погода в регионе сохранится как минимум до начала октября.

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