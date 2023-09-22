Взрыв в Шебекино и новые назначения: как прошла пятница в Белгородской области

Вскоре в Сети опубликовали фото с места взрыва. Затем стало известно, что взрыв газа в Шебекино произошёл в доме «гражданина Советского Союза»*. Местный житель впустил к себе домой сотрудников полиции, а затем произошло само ЧП. При этом сообщалось, что мужчина до этого в течение нескольких лет не впускал правоохранителей.