Взрыв в Шебекино и новые назначения: как прошла пятница в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Утром 22 сентября в Шебекино произошло ЧП: прогремел взрыв. Происшествие случилось в одном из домов. По первоначальной версии, это был взрыв в результате использования газового баллона.
Изначально сообщалось, что пострадали пятеро человек. Трое из них получили травмы головы, один — ожоги. Ещё один потерпевший оказался под завалами (как выяснилось позже — это был хозяин дома).
Вскоре в Сети опубликовали фото с места взрыва. Затем стало известно, что взрыв газа в Шебекино произошёл в доме «гражданина Советского Союза»*. Местный житель впустил к себе домой сотрудников полиции, а затем произошло само ЧП. При этом сообщалось, что мужчина до этого в течение нескольких лет не впускал правоохранителей.
Как оказалось, взрыв владелец дома устроил сам. Соседка шебекинца рассказала, что мужчина «считал свой двор островом, на который никого не впускал».
Против жителя Шебекино возбудили уголовное дело. В результате его действий пострадали пятеро силовиков. Однако по последним данным, пострадавших оказалось семеро. Двое находятся в реанимации, один из них — в тяжёлом состоянии.
*«Граждане СССР» включены в реестр экстремистских организаций.
Мэрия Белгорода направила письмо в Роспотребнадзор для проверки ЗАО «Белгородский цемент». Причиной обращения послужили многочисленные жалобы от горожан на белый налёт на машинах. Администрация просит проверить воздух в городе.
Чиновники добавили, что систематически пишут в ведомство о проверках в связи с обращениями граждан. При этом инициировать их белгородцы могут и сами — для этого необходимо направить запрос в управление Роспотребнадзора.
В ведомстве тем временем позиция не меняется. В управлении утверждают, что концентрация загрязняющих веществ в городе находится в пределах нормы. Несмотря на это, планируется продолжать контроль за качеством атмосферного воздуха в районе расположения цемзавода и принимать необходимые меры в случае выявления нарушений.
Напомним, белгородцы винят в ситуации цемзавод. Представители предприятия эти обвинения отвергают.
В Белгородской области сменится уполномоченный по правам человека. Им станет Жанна Киреева, которая работала главой пресс-службы региональной прокуратуры и старшим помощником прокурора области по взаимодействию с властями. Она заменит Александра Панина, который был омбудсменом с 2015 года.
Также стало известно о других кадровых перестановках. Бывший замглавы администрации белгородского губернатора Андрей Изварин устроился на должность директора «Макс-М». Организация занимается медстрахованием. В администрации Изварин работал с февраля 2021 года. Уволился он в апреле 2023 года.