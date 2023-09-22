Взрыв газа в Шебекино произошёл в доме «гражданина Советского Союза»*

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
22 сентября в Шебекино случилось происшествие: произошёл взрыв. По предварительным данным, пострадали пять человек. Как стало известно из своих источников «Фонарю», местный житель впустил к себе домой сотрудников полиции, после чего и произошло ЧП.
По данным Telegram-каналов, этим мужчиной может быть местный житель по имени Михаил. Он несколько лет подряд отказывался пускать к себе полицейских и угрожал расстреливать работавших рядом с домом энергетиков. Всех их Михаил считал «диверсантами», а себя — гражданином СССР, давшим «военную присягу».
Я вас предупреждаю, что вы находитесь на территории Советского Союза. Вы признаётесь диверсантами и террористами на территории Советского Союза. Вы посмотрите, куда прибыли, пацаны! Ещё раз предупреждаю вас: я буду применять меры против вас, как против диверсантов! Вы хотите помереть как диверсанты? Я предупреждаю! Я вас буду расстреливать на месте преступления. Вы сдохнете как диверсанты!
— разговор Михаила с приехавшими энергетиками. После этих слов мужчина вышел на улицу с оружием.
Известно, что ранее Михаил также отказывался вакцинироваться — он был уверен, что после прививки всех отправят в концлагеря. Из-за отказа носить маску мужчину уволили, после чего он стал питаться «одной гречкой».
Взрыв практически целиком разрушил жилой дом. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, на месте ЧП сейчас работают оперативные службы.
*В августе 2022 года Минюст включил «Граждан СССР» в реестр экстремистских организаций.