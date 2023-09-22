Взрыв газа в Шебекино произошёл в доме «гражданина Советского Союза»*

По данным Telegram-каналов, этим мужчиной может быть местный житель по имени Михаил. Он несколько лет подряд отказывался пускать к себе полицейских и угрожал расстреливать работавших рядом с домом энергетиков. Всех их Михаил считал «диверсантами», а себя — гражданином СССР, давшим «военную присягу».