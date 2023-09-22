Вячеслав Гладков временно покинет белгородцев

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Глава региона решил отдохнуть и взять двухнедельный отпуск. При этом утреннее обращение в субботу, 23 сентября, ещё будет. А вот вечерних эфиров «10 вопросов губернатору» пока ждать не стоит — следующий пройдёт 9 октября.
К сожалению, уже четвёртый год не везёт мне с отпусками. Весной у вас отпрашивался — спасибо, что отпустили, — но заболел в первые дни ковидом. Провалялся две недели и остался без отпуска. Надеюсь, сейчас этого не случится.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава призвал белгородцев не переживать — всё правительство Белгородской области на месте. Главы муниципалитетов и министры будет ежедневно в будни проводить вечерние эфиры. Все свои вопросы и проблемы нужно писать им.