Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Вячеслав Гладков временно покинет белгородцев

Вячеслав Гладков временно покинет белгородцев

22 сентября 2023, 16:12
Фото: Bel.ru
Губернатор Белгородской области сообщил, что его не будет до 9 октября. Что стало причиной, стало известно во время прямого эфира.

Глава региона решил отдохнуть и взять двухнедельный отпуск. При этом утреннее обращение в субботу, 23 сентября, ещё будет. А вот вечерних эфиров «10 вопросов губернатору» пока ждать не стоит — следующий пройдёт 9 октября.

К сожалению, уже четвёртый год не везёт мне с отпусками. Весной у вас отпрашивался — спасибо, что отпустили, — но заболел в первые дни ковидом. Провалялся две недели и остался без отпуска. Надеюсь, сейчас этого не случится.

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава призвал белгородцев не переживать — всё правительство Белгородской области на месте. Главы муниципалитетов и министры будет ежедневно в будни проводить вечерние эфиры. Все свои вопросы и проблемы нужно писать им.

«Отпуск не совсем удался»: Гладков рассказал о своём отдыхе
Узнать подробнее
Читайте также:
«Дорогой длинною»: Гладков поделился с белгородцами своими предпочтениями в музыкеГладков отреагировал на петицию о включении сирен в Белгородской области«Без молодёжи всё умрёт»: Вячеслав Гладков назвал главные ошибки в работе с молодёжью
#Общество#Белгородская область#Губернатор#Правительство области#Отпуск#Белгород#Вячеслав Гладков#Милена Фишер
Подпишитесь
Приговор Глаголеву, бабье лето и обращение Шамана: неделя в Белгородской области
Сегодня, 15:32
Против устроившего взрыв в Шебекино возбудили уголовное дело
Сегодня, 13:37
Мэрия Белгорода попросила Роспотребнадзор проверить воздух из-за белого налёта
Сегодня, 13:18
Число пострадавших при взрыве в белгородском Шебекино увеличилось до семи
Сегодня, 14:40
Жалобы и СМИ помогли: проблемный детский сад в Белгороде проверят
Сегодня, 15:00