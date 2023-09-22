ВСУ открыли огонь по хутору под Белгородом: есть разрушения

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
22 сентября ВСУ обстреляли хутор Валковский в Белгородском районе. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
Выбиты окна в одном частном доме. Их повредило осколками снаряда. Задело также крышу сарая.
Подворовой обход продолжается. На месте происшествия работают оперативные службы.
Это не единственное происшествие за текущее утро. В Шебекино в частном доме прогремел взрыв — по предварительной версии, из-за газового баллона. Пятеро человек ранены, один из них был под завалами. У пострадавших — травмы головы, ожоги.