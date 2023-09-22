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Последствия обстрела

ВСУ открыли огонь по хутору под Белгородом: есть разрушения

22 сентября 2023, 08:47
Фото: 1MI
Последствия обстрела

ВСУ обстреляли хутор Валковский в Белгородском районе

Повреждения получили дом и сарай. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

22 сентября ВСУ обстреляли хутор Валковский в Белгородском районе. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.

Выбиты окна в одном частном доме. Их повредило осколками снаряда. Задело также крышу сарая.

Подворовой обход продолжается. На месте происшествия работают оперативные службы.

Это не единственное происшествие за текущее утро. В Шебекино в частном доме прогремел взрыв — по предварительной версии, из-за газового баллона. Пятеро человек ранены, один из них был под завалами. У пострадавших — травмы головы, ожоги.

Взрыв газа в Шебекино произошёл в доме «гражданина Советского Союза»*
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