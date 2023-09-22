Время прошло, но осадочек остался: чем кончилась история с фекальным озером ДРЭП ДСК

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В ноябре 2020 года жители микрорайона «Спутник» в Белгороде пожаловались на ООО «ДРЭП ДСК». Они записали видеообращение Владимиру Путину, в котором рассказали о сбросе канализационных отходов в овраг в их районе. Под домами образовалось целое фекальное озеро, а на улице стало невозможно дышать.
Редакция Бел.Ру направила запрос в Управление Экоохотнадзора по Белгородской области. Мы уточнили, проводились ли проверки «ДРЭП ДСК» с тех пор, а также узнали, чем по итогу закончилась эпопея с фекальным озером.
Как нам ответили в ведомстве, с 2020 года проверок в отношении компании не проводилось. Не поступали в Управление и жалобы от местных жителей.
Что касается ситуации 20-21-х годов, то по результатам совместных с прокуратурой проверок компанию было решено привлечь к административной ответственности и оштрафовать на 550 тыс. рублей.
Также к административной ответственности привлекли «ответственное должностное лицо»: на сотрудника фирмы наложили штрафы в 10 тыс. и 30 тыс. рублей.
Организации неоднократно выдавались представления об устранении выявленных правонарушений, однако меры не предпринимались. В декабре 2020 года прокуратура Белгорода выступила с иском. Решением Октябрьского районного суда Белгорода от 04 марта 2021 года исковые требования были удовлетворены. Организацией приняты меры по устройству системы водоотведения способом, исключающим сброс жидких коммунальных отходов на рельеф местности.
Управление Экоохотнадзора по Белгородской области
ООО «ДРЭП ДСК» зарегистрировано в Белгороде в 2000 году — компании уже 23 года. Основной вид её деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Директор — Евгений Сошенко, при этом 51% компании принадлежит Евгению Егорову. Компания подавала иски к АО «ДСК», чьим совладельцем является депутат Максим Егоров.