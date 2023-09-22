Время прошло, но осадочек остался: чем кончилась история с фекальным озером ДРЭП ДСК

В ноябре 2020 года жители микрорайона «Спутник» в Белгороде пожаловались на ООО «ДРЭП ДСК». Они записали видеообращение Владимиру Путину, в котором рассказали о сбросе канализационных отходов в овраг в их районе. Под домами образовалось целое фекальное озеро, а на улице стало невозможно дышать.