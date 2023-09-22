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Курские власти опровергли информацию о вторжении диверсантов в регион

Власти соседнего с Белгородской областью региона опровергли сообщения о заходе ДРГ

22 сентября 2023, 09:52
Фото: 1MI

Курские власти опровергли информацию о вторжении диверсантов в регион

В Сети появилась информация о поисках диверсантов, якобы проникших на территорию Суджанского района. Как оказалось, в муниципалитете проходит стандартный профилактический рейд силовиков, сообщают «Курские известия».

Власти Курской области опровергают информацию о заходе украинской ДРГ на территорию региона. В областном правительстве не подтвердили появившиеся в Сети сообщения.

Изначально информация о диверсантах появилась в федеральных Telegram-каналах, пишет издание. В Сети появилась новость о том, что в курском приграничье ищут членов ДРГ, якобы проникших на территорию Суджанского района.

В правительстве Курской области объяснили, что на самом деле никаких диверсантов нет. В муниципалитете проходит стандартный профилактический рейд сотрудников силовых структур.

Ранее сообщалось, что украинская ДРГ вновь пыталась проникнуть в приграничье РФ. Произошло это в начале сентября в Брянской области. Удар противника отбили пограничники и подразделения Минобороны.

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#Происшествия#Курская область#Черноземье#Правительство области#Брянская область#Наталья Корявых#ДРГ#Украинская ДРГ
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