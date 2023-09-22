Власти соседнего с Белгородской областью региона опровергли сообщения о заходе ДРГ

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Власти Курской области опровергают информацию о заходе украинской ДРГ на территорию региона. В областном правительстве не подтвердили появившиеся в Сети сообщения.
Изначально информация о диверсантах появилась в федеральных Telegram-каналах, пишет издание. В Сети появилась новость о том, что в курском приграничье ищут членов ДРГ, якобы проникших на территорию Суджанского района.
В правительстве Курской области объяснили, что на самом деле никаких диверсантов нет. В муниципалитете проходит стандартный профилактический рейд сотрудников силовых структур.
Ранее сообщалось, что украинская ДРГ вновь пыталась проникнуть в приграничье РФ. Произошло это в начале сентября в Брянской области. Удар противника отбили пограничники и подразделения Минобороны.