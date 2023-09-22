«Веерный» разъезд заработал на перекрёстке в Белгороде

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
На пересечении улиц Студенческой и Некрасова изменена схема работы светофора. Так, в тестовом режиме на Студенческой ввели «веерный» разъезд, который будет действовать в каждом из направлений.
По плану ЦОДД, такое нововведение позволит исключить конфликты левого поворота со встречным прямым ходом, повышает безопасность и увеличивает пропускную способность.
Специалисты будут следить за данным участком дороги и в случае необходимости внесут корректировки в новую схему работы светофора.
Напомним, что несколько дней назад ЦОДД также предупреждал об изменении схемы движения на участке от улицы Некрасова до улицы Садовой: на подъезде к Садовой теперь организовано три полосы «на выпуск» и одна — «на приём».