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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Улица Студенческая

«Веерный» разъезд заработал на перекрёстке в Белгороде

22 сентября 2023, 06:36
Фото: пресс-служба ЦОДД Белгорода
Улица Студенческая
В таком режиме будет работать светофор на пересечении улиц Студенческой и Некрасова. Пока это тестовый формат, отметили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Белгорода.

На пересечении улиц Студенческой и Некрасова изменена схема работы светофора. Так, в тестовом режиме на Студенческой ввели «веерный» разъезд, который будет действовать в каждом из направлений.

По плану ЦОДД, такое нововведение позволит исключить конфликты левого поворота со встречным прямым ходом, повышает безопасность и увеличивает пропускную способность.

Специалисты будут следить за данным участком дороги и в случае необходимости внесут корректировки в новую схему работы светофора.

Напомним, что несколько дней назад ЦОДД также предупреждал об изменении схемы движения на участке от улицы Некрасова до улицы Садовой: на подъезде к Садовой теперь организовано три полосы «на выпуск» и одна — «на приём».

На оживлённой улице в Белгороде изменилась схема движения автомобилей
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#Белгородская область#Дорога#Схема движения#Новости Белгорода#Светофор#Белгород#Александра Склярова#Веерный разъезд
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