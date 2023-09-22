В период СВО в Белгороде к покупке доступны в три раза больше квартир, чем в пандемию

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
По данным эксперта, в начале лета в Белгороде собственники выставили на продажу 1000 квартир. На сегодняшний день на сайте бесплатных объявлений по областному центру размещено 750 объявлений.
При этом Мильский отметил, что в период пиковых спросов в 2020-21 годах было всего по 200-300 объявлений.
Что касается недвижимости на первичном рынке, она также сейчас очень хорошо продаётся, пока на неё сохраняется льготная потека.
Предложения пока ещё есть. Но первички в Белгороде не хватает. Она вроде как и есть, но большинство квартир сейчас — это не готовое жилье.
Александр Мильский
Подробное интервью доступно по ссылке.