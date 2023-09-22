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В период СВО в Белгороде к покупке доступны в три раза больше квартир, чем в пандемию

В период СВО в Белгороде к покупке доступны в три раза больше квартир, чем в пандемию

22 сентября 2023, 06:58
Фото: 1MI
Об этом Бел.Ру рассказал руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский. Эксперт отметил, что на сегодняшний день собственники выставили на продажу 750 квартир.

По данным эксперта, в начале лета в Белгороде собственники выставили на продажу 1000 квартир. На сегодняшний день на сайте бесплатных объявлений по областному центру размещено 750 объявлений.

При этом Мильский отметил, что в период пиковых спросов в 2020-21 годах было всего по 200-300 объявлений.

Что касается недвижимости на первичном рынке, она также сейчас очень хорошо продаётся, пока на неё сохраняется льготная потека.

Предложения пока ещё есть. Но первички в Белгороде не хватает. Она вроде как и есть, но большинство квартир сейчас — это не готовое жилье.
Александр Мильский

Подробное интервью доступно по ссылке.

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