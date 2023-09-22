В Белгородской области за год сосиски, сардельки и шпикачки стали дешевле

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
По данным источника, средняя цена по России на сосиски, сардельки и шпикачки составила 205,65 ₽. За год (август 2022 — август 2023) стоимость выросла на 1,66 ₽. Бренды, которые прибавили в продажах, — «Атяшево», «Стародворье» и «Черкизово».
Что касается Белгородской области, продажи данных товаров в сравнении с августом 2022 года упали на 0,12 процентных пункта.
Средняя цена за сосиски, сардельки и шпикачки в августе текущего года в Белгородской области составила 250,55 ₽. За год товар стал дешевле на 0,85%.
Если учитывать динамику стоимости, на 19 июня средняя цена составляла 244,03 ₽, спустя месяц стоимость взлетела до 256,41 ₽, а в начале августа упала до 242,70 ₽. По данным на 4 сентября средняя цена составляет 262,35 руб.
Что касается колбасок, к примеру, стоимость товара бренда «Атяшево» на начало июня выросла на 4,53%, а на начало июля — на 17,87%. А колбаски «Индилайт» в начале января текущего года стали дороже на 25,05%, а в начале июня — на 33,60%.