В Белгородской области за год сосиски, сардельки и шпикачки стали дешевле

Что касается колбасок, к примеру, стоимость товара бренда «Атяшево» на начало июня выросла на 4,53%, а на начало июля — на 17,87%. А колбаски «Индилайт» в начале января текущего года стали дороже на 25,05%, а в начале июня — на 33,60%.