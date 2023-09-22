Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

В Белгородской области за год сахар подорожал почти на 10%

В Белгородской области за год сахар подорожал почти на 10%

22 сентября 2023, 15:40
Фото: 1MI
Подобная тенденция наблюдается по всей стране. В сравнении с всероссийскими объёмами, на Белгородскую область приходится 0,33% продаж сахара. Это следует из статистики портала «Продажи.Рф».

По информации источника, в августе текущего года по России средняя цена на сахар составила 98,44 рубля. Рост стоимости за год составил 4,63 руб. (0,05%). Свои доли в продажах изменили такие бренды как «Русский сахар» (+0,57 п. п.) и «Агросила» (+0,51 п. п.).

В сравнении с всероссийскими объёмами, на Белгородскую область приходится 0,33% продаж сахара. За год регион в общих продажах прирос на 0,01 п. п.

В августе текущего года средняя цена сахара в области составила 105,02 ₽. Рост за год составил 9,91%. К примеру, в июне средняя цена составляла 90,19 ₽, в июле — 105,75 ₽, а в августе показатель достиг 112,90 ₽. На 11 сентября средняя стоимость сахара упала до 91,72 руб.

Если рассматривать изменение стоимости в разрезе брендов, сахар Naturiqa стал дороже на 24,22%, «Золотой тростник» подорожал на 140,28%, «Мелькруп» — на 25,33%, «Мистраль» — на 63,36%, а «Русский сахар» — на 84,53%.

Для белгородских детей закупили 14 тысяч систем мониторинга уровня сахара в крови
Узнать подробнее
Читайте также:
Молоко, гречка и сахар: какие продукты вошли в сухпайки для белгородских школьниковВ Белгородской области снизились цены на сахар, свинину и яйца«Пятёрочка» продавала сахар только после обязательной покупки шпрот
#Белгородская область#Цена#Статистика#Сахар#Россия#Эксклюзив#Продажи#Белгород#Кристина Семенчук#Бренды
Подпишитесь
Приговор Глаголеву, бабье лето и обращение Шамана: неделя в Белгородской области
Сегодня, 15:32
Против устроившего взрыв в Шебекино возбудили уголовное дело
Сегодня, 13:37
Вячеслав Гладков временно покинет белгородцев
Сегодня, 16:12
Мэрия Белгорода попросила Роспотребнадзор проверить воздух из-за белого налёта
Сегодня, 13:18
Число пострадавших при взрыве в белгородском Шебекино увеличилось до семи
Сегодня, 14:40
Жалобы и СМИ помогли: проблемный детский сад в Белгороде проверят
Сегодня, 15:00