В Белгородской области за год сахар подорожал почти на 10%

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
По информации источника, в августе текущего года по России средняя цена на сахар составила 98,44 рубля. Рост стоимости за год составил 4,63 руб. (0,05%). Свои доли в продажах изменили такие бренды как «Русский сахар» (+0,57 п. п.) и «Агросила» (+0,51 п. п.).
В сравнении с всероссийскими объёмами, на Белгородскую область приходится 0,33% продаж сахара. За год регион в общих продажах прирос на 0,01 п. п.
В августе текущего года средняя цена сахара в области составила 105,02 ₽. Рост за год составил 9,91%. К примеру, в июне средняя цена составляла 90,19 ₽, в июле — 105,75 ₽, а в августе показатель достиг 112,90 ₽. На 11 сентября средняя стоимость сахара упала до 91,72 руб.
Если рассматривать изменение стоимости в разрезе брендов, сахар Naturiqa стал дороже на 24,22%, «Золотой тростник» подорожал на 140,28%, «Мелькруп» — на 25,33%, «Мистраль» — на 63,36%, а «Русский сахар» — на 84,53%.