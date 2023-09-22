В Белгородской области за год сахар подорожал почти на 10%

По информации источника, в августе текущего года по России средняя цена на сахар составила 98,44 рубля. Рост стоимости за год составил 4,63 руб. (0,05%). Свои доли в продажах изменили такие бренды как «Русский сахар» (+0,57 п. п.) и «Агросила» (+0,51 п. п.).