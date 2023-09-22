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Жанна Киреева

В Белгородской области сменится уполномоченный по правам человека

22 сентября 2023, 07:12
Фото: Совет муниципальных образований Белгородской области
Жанна Киреева

Киреева станет новым уполномоченным по правам человека в Белгородской области

Александра Панина на должности омбудсмена сменит Жанна Киреева. Ранее она руководила пресс-службой региональной прокуратуры, сообщает «Открытый Белгород».

В Белгородской области сменится уполномоченный по правам человека. На должность омбудсмена вместо Александра Панина придёт Жанна Киреева.

Панин был уполномоченным по правам человека с 2015 года, пишет издание. Что до Киреевой, ранее она была главой пресс-службы региональной прокуратуры и работала старшим помощником прокурора области по взаимодействию с властями.

Также сообщается, что Жанна Киреева вошла в число победителей премии «Юрист Белогорья-2016» в номинации «Законность и правопорядок». Панина же в этом году наградили высшим знаком отличия Белгородской области «Прохоровское поле — Третье ратное поле России».

Накануне стало известно, что в Новооскольском горокруге не сменился глава администрации. Андрей Гриднев продолжит руководить городским округом. На должность его назначили местные депутаты.

В ещё одном горокруге Белгородской области не сменился глава
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#Белгородская область#Александр панин#Уполномоченный по правам человека#Кадровые перестановки#Омбудсмен#Белгород#Наталья Корявых#Жанна Киреева
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