Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
В Белгородской области сменится уполномоченный по правам человека. На должность омбудсмена вместо Александра Панина придёт Жанна Киреева.
Панин был уполномоченным по правам человека с 2015 года, пишет издание. Что до Киреевой, ранее она была главой пресс-службы региональной прокуратуры и работала старшим помощником прокурора области по взаимодействию с властями.
Также сообщается, что Жанна Киреева вошла в число победителей премии «Юрист Белогорья-2016» в номинации «Законность и правопорядок». Панина же в этом году наградили высшим знаком отличия Белгородской области «Прохоровское поле — Третье ратное поле России».
Накануне стало известно, что в Новооскольском горокруге не сменился глава администрации. Андрей Гриднев продолжит руководить городским округом. На должность его назначили местные депутаты.