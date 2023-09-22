В Белгороде вандалы разрисовали чёрной краской дома на Щорса

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Надписи отлично видно тем, кто проезжает по ул. Щорса из центра города. В чём «убедились» или пожелали «быть уверенными» авторы — пока непонятно. Будем надеяться, что в скором времени полиции удастся найти нарушителей.
Напомним, этим летом в Белгороде вандалы уже разрисовывали стенд с погибшим в СВО старшим лейтенантом Александром Служенко. Изображение отмыли в тот же день.
На домах на Щорса такое «творчество», вероятно, закрасят. Вопросы могут остаться только к качеству таких работ. В июне в ходе прямого эфира к мэру города обращались с жалобой на одну из УК, которая закрашивала надписи на фасадах домов красками разных цветов.