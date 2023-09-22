В Белгороде вандалы разрисовали чёрной краской дома на Щорса

На домах на Щорса такое «творчество», вероятно, закрасят. Вопросы могут остаться только к качеству таких работ. В июне в ходе прямого эфира к мэру города обращались с жалобой на одну из УК, которая закрашивала надписи на фасадах домов красками разных цветов.