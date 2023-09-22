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вандалы разрисовали дома в Белгороде

В Белгороде вандалы разрисовали чёрной краской дома на Щорса

22 сентября 2023, 09:49
Фото: Bel.ru
вандалы разрисовали дома в Белгороде
Огромные чёрные надписи «SURE» и «PROUM KLAM» появились на фасадах технических этажей домов №16 и 18 по ул. Щорса.
Сюжет
Щорса

Надписи отлично видно тем, кто проезжает по ул. Щорса из центра города. В чём «убедились» или пожелали «быть уверенными» авторы — пока непонятно. Будем надеяться, что в скором времени полиции удастся найти нарушителей.

Напомним, этим летом в Белгороде вандалы уже разрисовывали стенд с погибшим в СВО старшим лейтенантом Александром Служенко. Изображение отмыли в тот же день.

На домах на Щорса такое «творчество», вероятно, закрасят. Вопросы могут остаться только к качеству таких работ. В июне в ходе прямого эфира к мэру города обращались с жалобой на одну из УК, которая закрашивала надписи на фасадах домов красками разных цветов.

вандалы разрисовали дома в Белгородевандалы разрисовали дома в Белгороде
вандалы разрисовали дома в Белгородевандалы разрисовали дома в Белгороде
вандалы разрисовали дома в Белгороде
Фото: Bel.ru
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#Щорса#Вандалы#Многоэтажки#Фотофакт#Новости Белгорода#Белгород#Екатерина Никулина#Надписи на домах
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