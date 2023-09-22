В Белгороде спилили деревья за 475 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Согласно документам госзакупки, 13 сентября управление Белгорблагоустройство заключило контракт с единственным поставщиком — индивидуальным предпринимателем Еленой Кашкарёвой. Подрядчик должен был распилить поваленные деревья. По договорённости работы провели с 27 июля до 1 августа.
Всего управление выделило 475 тысяч рублей. За эту сумму спилили 20 деревьев с толщиной ствола свыше 50 см (8000 рублей за одно дерево) и 45 деревьев с толщиной ствола до 50 см (по 7000 рублей за дерево).
Работы проводили в Белгороде: сквер Южный, ул. Красносельская, парк Памяти, пр. Б.Хмельницкого, ул. Лермонтова, ул. Горького, пр. Славы, 147, Преображенская, 46, пер. Первомайский и ул. Князя Трубецкого, 17.
В документах указано, что исполнитель должен был провести санитарную и омолаживающую обрезку деревьев или кустарников, убрать упавшие деревья, вырубить аварийные и сухостойные деревья с погрузкой и вывозом порубочных остатков, которые образовались в процессе работы.