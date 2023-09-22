В Белгороде построят новый мост

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Благоустройство новой набережной «Берега» в Белгороде завершится в конце сентября 2024 года. До этого времени властям и строителям предстоит завершить расчистку берегов и русла реки Везёлки и красиво вписать в концепцию новой набережной промышленную инфраструктуру: пространство под мостом, опоры, трубы, заборы. Старый производственный забор завода решено убрать, его планируют заменить зелёными насаждениями.
Напомним, на набережной «Берега» строят ещё и прогулочные террасы, гулять по ним можно будет от «Конпрока» до места слияния Везёлки с Северским Донцом. Также на набережной уже положили асфальт и плитку на велопешеходной дорожке.