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В Белгороде построят новый мост

В Белгороде построят новый мост

22 сентября 2023, 18:13
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Новый пешеходный мост соединит ЖК «Донецкий» и новую набережную «Берега». Объект построят в 2023 году, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Благоустройство новой набережной «Берега» в Белгороде завершится в конце сентября 2024 года. До этого времени властям и строителям предстоит завершить расчистку берегов и русла реки Везёлки и красиво вписать в концепцию новой набережной промышленную инфраструктуру: пространство под мостом, опоры, трубы, заборы. Старый производственный забор завода решено убрать, его планируют заменить зелёными насаждениями.

Напомним, на набережной «Берега» строят ещё и прогулочные террасы, гулять по ним можно будет от «Конпрока» до места слияния Везёлки с Северским Донцом. Также на набережной уже положили асфальт и плитку на велопешеходной дорожке.

Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Прогулочные террасы строят на набережной «Берега» в Белгороде
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#Город#Набережная#Новости Белгорода#Новый мост#Белгород#Пляж "Берега"#Милена Фишер
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