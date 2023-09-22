Тяжбы закончились или перемирие на год? Рынок «Восход» в Белгороде получил разрешение

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
По решению суда, организация может продлевать аренду земли, на которой располагается рынок, бессрочно и без торгов. А три дня назад «Атава» получила официальное разрешение от мэрии на организацию торговли.
Мы уже рассказывали, с чего начались разбирательства между мэрией и компанией здесь.
Если коротко, срок официального договора аренды земельного участка, на котором располагается рынок «Восход», и который обе стороны с 2007 года неоднократно продлевали, закончился в 2019 году. До окончания срока компания попросила мэрию продлить договор до 2024-го, но администрация не дала ответа. Тогда организация «Атава» обратилась в суд, чтобы оспорить такое бездействие.
Судилась фирма с мэрией ни много не мало 5 лет. Сначала компании отказали в оспаривании, но при этом добавили, что договор аренды 2015 года может продлиться автоматически, так как от мэрии не поступало никаких возражений. Однако, когда компания обратилась в суд ещё раз, ей ответили, что строения рынка «Восход» расположены на спорном земельном участке и аренду можно продлить только через торги. Рынку грозил снос, при этом организация продолжала платить за аренду мэрии и пользоваться землёй.
Почему мэрия продолжала брать с «Атавы» деньги за аренду участка, не выдавая при этом разрешения на торговлю? Ещё в 2016 году по итогам прокурорской проверки апелляционный суд постановил, что такие действия позволят администрации Белгорода в случае чего отказаться от исполнения договора аренды в одностороннем порядке. Этот же суд уже признавал незаконным отказ мэрии в выдаче разрешение на организацию ярмарки. Но на этом признании, видимо, тогда всё и закончилось.
Только в июле этого года компании удалось добиться иного решения по делу в апелляционной инстанции. Суд не посчитал достаточным аргументом со стороны мэрии письмо 2018 года о том, что арендатору нужно будет снести все строения рынка «Восход» в течение 10 дней после окончания срока аренды. Тем более что в 2019 году администрация официально ответила — просьбу о продлении договора ещё рассматривают. И пока со стороны мэрии Белгорода не поступает возражений, по решению суда, «Атава» может продолжать платить за аренду и пользоваться участком.
Кроме того, суд обязал администрацию города устранить нарушение, связанное с незаконным отказом в выдаче разрешения на организацию ярмарки. И вот 19 сентября компания «Атава» получила долгожданный документ, позволяющий организовывать торговлю на рынке «Восход». Но и он оказался противоречивым — с одной стороны, по приказу от 13 сентября, договор аренды возобновили на неопределённый срок, с другой — разрешение на организацию ярмарки «Восход» будет действовать уже меньше года — до 30 августа 2024-го.
Следующее заседание по делу арбитражный суд назначил на 28 сентября. С учётом отзыва мэрией всех уведомлений, дело логично закрыть. В любом случае, как минимум до августа следующего года предприниматели могут не бояться закрытия и сноса рынка, а управляющая организация — заниматься его развитием и давно обещанной «реконструкцией».
Напомним, ещё в 2020 году, когда только начинались разговоры о том, что рынок могут снести, директор управляющей организации «Атава» Виктор Тюфанов был чрезмерно обеспокоен тем, что люди могут остаться без работы. На альтернативу от администрации, которая утверждала, что для торговцев у них всегда найдётся работа, в том числе на муниципальных рынках, Тюфанов отвечал негативно — и санитарные условия не те, и стоимость мест высокая.
А что же «Восход»? Насколько он соответствует всем этим требованиям? Только в 2020 году, когда уже два года шли судебные разбирательства и рынок могли снести, директор управляющей организации заявил о планах потратить 10 млн рублей на реконструкцию, в рамках которой должны были поставить ещё 20 торговых мест и улучшить коммунальную инфраструктуру. Рынок планировали реконструировать за 4 месяца. Но вот когда и при каких условиях начнутся работы — неизвестно до сих пор.