Тяжбы закончились или перемирие на год? Рынок «Восход» в Белгороде получил разрешение

Судилась фирма с мэрией ни много не мало 5 лет. Сначала компании отказали в оспаривании, но при этом добавили, что договор аренды 2015 года может продлиться автоматически, так как от мэрии не поступало никаких возражений. Однако, когда компания обратилась в суд ещё раз, ей ответили, что строения рынка «Восход» расположены на спорном земельном участке и аренду можно продлить только через торги. Рынку грозил снос, при этом организация продолжала платить за аренду мэрии и пользоваться землёй.