Старый Оскол стал лучшим по вакцинации от гриппа в Белгородской области

Также губернатор сообщил о планах на увеличения объёмов вакцин. Этот вопрос будут отрабатывать в понедельник на оперативном совещании — работодателям будут предлагать купить дозы для сотрудников своих предприятий. Также Белгородская область собирается дополнительно обращаться к Минздраву РФ, чтобы они организовали дополнительную поставку вакцины из федерального бюджета.