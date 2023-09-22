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Старый Оскол стал лучшим по вакцинации от гриппа в Белгородской области

Старый Оскол стал лучшим по вакцинации от гриппа в Белгородской области

22 сентября 2023, 17:46
Фото: 1MI
Глава региона рассказал, что город оказался самым исполнительным, поэтому там закончилась вакцина. Завезут новую партию уже на следующей неделе.

Губернатору пожаловалась жительница Старого Оскола, что в поликлинике в одном из микрорайонов нет вакцины против гриппа. А «по телевидению показывают, что всё в наличии». Женщину интересовало, когда препарат действительно будет в наличии.

Как оказалось, пока Старый Оскол лидирует в Белгородской области по вакцинации — местные жители активно делают прививки, поэтому всё закончилось.

Старый Оскол по вакцинации против гриппа оказался самым исполнительным и весь объём, который был выделен, освоен. Дал поручение перераспределить неосвоенное со всей области — порядка 10 тыс. доз в понедельник придёт.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также губернатор сообщил о планах на увеличения объёмов вакцин. Этот вопрос будут отрабатывать в понедельник на оперативном совещании — работодателям будут предлагать купить дозы для сотрудников своих предприятий. Также Белгородская область собирается дополнительно обращаться к Минздраву РФ, чтобы они организовали дополнительную поставку вакцины из федерального бюджета.

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#Старый Оскол#Медицина#Грипп#Вакцинация#Минздрав#Белгород#Вячеслав Гладков#Прививка от гриппа#Милена Фишер
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