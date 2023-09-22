Старый Оскол стал лучшим по вакцинации от гриппа в Белгородской области

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Губернатору пожаловалась жительница Старого Оскола, что в поликлинике в одном из микрорайонов нет вакцины против гриппа. А «по телевидению показывают, что всё в наличии». Женщину интересовало, когда препарат действительно будет в наличии.
Как оказалось, пока Старый Оскол лидирует в Белгородской области по вакцинации — местные жители активно делают прививки, поэтому всё закончилось.
Старый Оскол по вакцинации против гриппа оказался самым исполнительным и весь объём, который был выделен, освоен. Дал поручение перераспределить неосвоенное со всей области — порядка 10 тыс. доз в понедельник придёт.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также губернатор сообщил о планах на увеличения объёмов вакцин. Этот вопрос будут отрабатывать в понедельник на оперативном совещании — работодателям будут предлагать купить дозы для сотрудников своих предприятий. Также Белгородская область собирается дополнительно обращаться к Минздраву РФ, чтобы они организовали дополнительную поставку вакцины из федерального бюджета.