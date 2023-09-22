«Спичкой чиркнул — всё взорвалось»: стали известны подробности ЧП в Шебекино

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Соседи мужчины, в чьём доме 22 сентября произошёл взрыв газового баллона, рассказали о произошедшем журналистам. Так, местная жительница Светлана сообщила, что мужчина «считал свой двор островом, на который никого не пускал».
Она одна из первых услышала случившийся утром взрыв и помогла обработать раны пострадавшим. Об этом белгородка сообщила журналистам «Мира Белогорья».
Другой мужчина рассказал «Белпрессе», что белгородец не признавал законы Российской Федерации. Полицейские неоднократно привлекали его к ответственности за незаконное хранение оружия.
Приехали к нему Росгвардия, полиция. Они газ ему перекрыли, а он газовый баллон открыл. Спичкой чикнул — и всё взорвалось. Жалко ребят из правоохранительных органов. Хозяин живой, его увезли на скорой.
сообщил журналистам «Белпрессы» очевидец
Отметим, что хозяин взорвавшегося дома являлся «гражданином Советского Союза»*. Мужчина никого не пускал к себе во двор и грозился расстрелять энергетиков.
*В августе 2022 года Минюст включил «Граждан СССР» в реестр экстремистских организаций.