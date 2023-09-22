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Место происшествия

«Спичкой чиркнул — всё взорвалось»: стали известны подробности ЧП в Шебекино

22 сентября 2023, 10:35
Фото: "Мир Белогорья"
Место происшествия

Соседи шебекинца рассказали о взрыве в доме

Местные жители сообщили, что к мужчине приехали правоохранительные органы. Тогда белгородец устроил взрыв, в результате которого пострадали пять человек. Хозяин дома, сообщает «Белпресса», находится в больнице.
Сюжет
Взрыв

Соседи мужчины, в чьём доме 22 сентября произошёл взрыв газового баллона, рассказали о произошедшем журналистам. Так, местная жительница Светлана сообщила, что мужчина «считал свой двор островом, на который никого не пускал».

Она одна из первых услышала случившийся утром взрыв и помогла обработать раны пострадавшим. Об этом белгородка сообщила журналистам «Мира Белогорья».

Другой мужчина рассказал «Белпрессе», что белгородец не признавал законы Российской Федерации. Полицейские неоднократно привлекали его к ответственности за незаконное хранение оружия.

Приехали к нему Росгвардия, полиция. Они газ ему перекрыли, а он газовый баллон открыл. Спичкой чикнул — и всё взорвалось. Жалко ребят из правоохранительных органов. Хозяин живой, его увезли на скорой.
сообщил журналистам «Белпрессы» очевидец

Отметим, что хозяин взорвавшегося дома являлся «гражданином Советского Союза»*. Мужчина никого не пускал к себе во двор и грозился расстрелять энергетиков.

*В августе 2022 года Минюст включил «Граждан СССР» в реестр экстремистских организаций.

Место происшествия
Видео: "Мир Белогорья"
«Это точно не прилёт»: жители Шебекино прокомментировали ситуацию со взрывом
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