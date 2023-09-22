«Спичкой чиркнул — всё взорвалось»: стали известны подробности ЧП в Шебекино

Соседи шебекинца рассказали о взрыве в доме

Местные жители сообщили, что к мужчине приехали правоохранительные органы. Тогда белгородец устроил взрыв, в результате которого пострадали пять человек. Хозяин дома, сообщает «Белпресса», находится в больнице.