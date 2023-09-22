Стала известна причина вечернего взрыва в небе над Белгородом

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Сегодня, 22 сентября, около 17:00 жители Белгорода испугались громких звуков. Спустя время в Сети появились фотографии с белыми следами в небе.
По информации главы региона, громкие звуки связаны с работой системы ПВО. На подлёте к городу сбили украинский беспилотник.
В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
За сегодняшний день ВСУ обстреляли два населённых пункта. В хуторе Валковский в Белгородском районе в частном доме выбиты окна, в сарае задело крышу. В селе Теребрено повреждения зафиксировали в жилом доме и в двух автомобилях.