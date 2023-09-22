Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Беспилотник

Стала известна причина вечернего взрыва в небе над Белгородом

22 сентября 2023, 14:31
Фото: 1MI
Беспилотник

Украинский беспилотник сбили на подлёте к Белгороду

Громкие звуки, которые услышали белгородцы, связаны с работой системы ПВО. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Сегодня, 22 сентября, около 17:00 жители Белгорода испугались громких звуков. Спустя время в Сети появились фотографии с белыми следами в небе.

По информации главы региона, громкие звуки связаны с работой системы ПВО. На подлёте к городу сбили украинский беспилотник.

В настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

За сегодняшний день ВСУ обстреляли два населённых пункта. В хуторе Валковский в Белгородском районе в частном доме выбиты окна, в сарае задело крышу. В селе Теребрено повреждения зафиксировали в жилом доме и в двух автомобилях.

Над Белгородом раздался взрыв
Узнать подробнее
Читайте также:
Дом и два автомобиля пострадали при обстреле белгородского приграничьяС остановки в Шебекино пропало около сотни мешков с песком, защищающих при обстрелеДома, комбайн, легковушки и предприятие пострадали при обстрелах Белгородской области
#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Громкие звуки#Александра Склярова
Подпишитесь
Приговор Глаголеву, бабье лето и обращение Шамана: неделя в Белгородской области
Сегодня, 15:32
Против устроившего взрыв в Шебекино возбудили уголовное дело
Сегодня, 13:37
Вячеслав Гладков временно покинет белгородцев
Сегодня, 16:12
Мэрия Белгорода попросила Роспотребнадзор проверить воздух из-за белого налёта
Сегодня, 13:18
Число пострадавших при взрыве в белгородском Шебекино увеличилось до семи
Сегодня, 14:40
Жалобы и СМИ помогли: проблемный детский сад в Белгороде проверят
Сегодня, 15:00