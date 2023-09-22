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Фёдор Емельяненко

Союз ММА принял отставку Фёдора Емельяненко

22 сентября 2023, 12:35
Фото: «Известия»
Фёдор Емельяненко
Заявление белгородского бойца принял президиум союза. Теперь Емельяненко может стать почётным президентом или главой наблюдательного совета, сообщает «Матч ТВ».

Фёдор Емельяненко продолжит работать в Союзе ММА либо почётным президентом, либо главой наблюдательного совета, сообщил телеканалу и. о. президента Союза Андрей Терентьев.

Емельяненко заявил об уходе с поста президента Союза ММА ещё в августе. Вчера, 21 сентября, стало известно, что президиум союза принял отставку бойца.

Исполнять обязанности президента начал первый вице-президент Андрей Терентьев. Выборы президента состоятся в конце ноября.

Отметим, что Фёдор Емельяненко возглавлял Союз ММА с 2012 года по 2018 год. Позже он покинул должность, но вновь вернулся на пост в июне 2022 года.

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#Белгородская область#Спорт#Федор емельяненко#Отставка#Белгород#Союз мма#Боец ММА#Александра Склярова
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