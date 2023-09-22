Союз ММА принял отставку Фёдора Емельяненко

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Фёдор Емельяненко продолжит работать в Союзе ММА либо почётным президентом, либо главой наблюдательного совета, сообщил телеканалу и. о. президента Союза Андрей Терентьев.
Емельяненко заявил об уходе с поста президента Союза ММА ещё в августе. Вчера, 21 сентября, стало известно, что президиум союза принял отставку бойца.
Исполнять обязанности президента начал первый вице-президент Андрей Терентьев. Выборы президента состоятся в конце ноября.
Отметим, что Фёдор Емельяненко возглавлял Союз ММА с 2012 года по 2018 год. Позже он покинул должность, но вновь вернулся на пост в июне 2022 года.