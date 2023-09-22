Сотрудники СГОКа поучаствовали в соревнованиях по оказанию первой помощи

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Соревнования проходили в несколько этапов. Разделившись на четыре команды, участники демонстрировали уровень теоретических знаний, а также практических навыков оказания первой помощи при различных травмах и состояниях. Судейская комиссия оценивала правильный алгоритм действий при оказании помощи, слаженную командную работу и время выполнения задания.
По результатам всех этапов определили три команды, которые победили в общем зачете и сотрудников, отличившихся в личном зачете. Лучшими первопомощниками СГОКа признаны слесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Максим Григорян, машинист экскаватора рудоуправления Геннадий Пашков и фельдшер Марина Шатских. Всех призеров-первопомощников отметили дипломами и памятными подарками.
Соревнования по оказанию первой помощи на СГОКе проводятся во второй раз.
— Подобные мероприятия позволяют оценить, как на практике применяются навыки, полученные сотрудниками в ходе обучения, выявить недочеты и исправить их, в том числе, корректируя процесс обучения. В планах — корпоративные соревнования первопомощников и на других предприятиях Группы НЛМК. А также участие сотрудников компании во Всероссийских соревнованиях по оказанию первой помощи, — отмечает руководитель направления по охране профессионального здоровья и медицине дирекции по ОТПБ Группы НЛМК Рита Шамсутдинова.
На данный момент все сотрудники Стойленского ГОКа прошли обучение по оказанию первой помощи пострадавшим.