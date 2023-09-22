Сотрудники СГОКа поучаствовали в соревнованиях по оказанию первой помощи

По результатам всех этапов определили три команды, которые победили в общем зачете и сотрудников, отличившихся в личном зачете. Лучшими первопомощниками СГОКа признаны слесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Максим Григорян, машинист экскаватора рудоуправления Геннадий Пашков и фельдшер Марина Шатских. Всех призеров-первопомощников отметили дипломами и памятными подарками.