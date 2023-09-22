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Деньги

Шебекинская компания с бельгийскими корнями будет отвечать по иску на 7,8 млн рублей

22 сентября 2023, 09:10
Фото: 1MI
Деньги
ООО «Аллнекс Белгород» стало ответчиком по иску на 7,8 млн рублей. Согласно данным картотеки арбитражного суда, заявление подало ООО «Евро Кемикалс».
Сюжет
Суд

За что конкретно московское ООО «Евро Кемикалс» требует 7,8 млн рублей с «Аллнекс Белгород» — неизвестно. Указано лишь, что тип иска — «экономические споры по гражданским правоотношениям».

Компания «Аллнекс Белгород», несмотря на название, зарегистрирована в Шебекино. Существует она девять лет, с 2013 года, и занимается производством пластмасс и синтетических смол в первичных формах.

На данный момент гендиректором фирмы является Оксана Косицина. До неё компанией управлял Дайер Питер Рональд. В июле 2022 года он покинул пост.

99% компании принадлежит бельгийской фирме «Аллнекс Бельгиум». Одним оставшимся процентом владеет «Аллнекс Нидерландс».

Из открытых данных известно, что в 2021 году фирма отчиталась о налогах на 53,5 млн рублей.

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