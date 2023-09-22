Шебекинская компания с бельгийскими корнями будет отвечать по иску на 7,8 млн рублей

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
За что конкретно московское ООО «Евро Кемикалс» требует 7,8 млн рублей с «Аллнекс Белгород» — неизвестно. Указано лишь, что тип иска — «экономические споры по гражданским правоотношениям».
Компания «Аллнекс Белгород», несмотря на название, зарегистрирована в Шебекино. Существует она девять лет, с 2013 года, и занимается производством пластмасс и синтетических смол в первичных формах.
На данный момент гендиректором фирмы является Оксана Косицина. До неё компанией управлял Дайер Питер Рональд. В июле 2022 года он покинул пост.
99% компании принадлежит бельгийской фирме «Аллнекс Бельгиум». Одним оставшимся процентом владеет «Аллнекс Нидерландс».
Из открытых данных известно, что в 2021 году фирма отчиталась о налогах на 53,5 млн рублей.