С УК «Зелёная долина» и одноимённой кормовой компании требуют 11,9 млн рублей

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Согласно картотеке дел, в Арбитражный суд Белгородской области обратилась компания «Ростагро». Она попросила взыскать с УК «Зелёная долина» и кормовой компании «Зелёная долина» 11,9 млн рублей.
Иск подали 18 сентября. В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».
Напомним, в 2022 году работники молочного комплекса ГК «Зелёная долина» написали коллективную жалобу. В обращении люди указали, что на предприятии отсутствует противоскользящее покрытие на полу, а некоторые работники не получили спецодежду и обувь.
Нарушения нашли в ООО «МК Северский Донец» на молочном комплексе «Ромашка». В итоге прокуратура внесла представление руководителю организации, а также возбудила четыре дела об административном правонарушении. Их направили в Госинспекцию труда по региону.