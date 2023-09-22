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С УК «Зелёная долина» и одноимённой кормовой компании требуют 11,9 млн рублей

С УК «Зелёная долина» и одноимённой кормовой компании требуют 11,9 млн рублей

22 сентября 2023, 08:56
Фото: 1MI
Истцом выступила компания «Ростагро». В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции.
Сюжет
Суд

Согласно картотеке дел, в Арбитражный суд Белгородской области обратилась компания «Ростагро». Она попросила взыскать с УК «Зелёная долина» и кормовой компании «Зелёная долина» 11,9 млн рублей.

Иск подали 18 сентября. В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».

Напомним, в 2022 году работники молочного комплекса ГК «Зелёная долина» написали коллективную жалобу. В обращении люди указали, что на предприятии отсутствует противоскользящее покрытие на полу, а некоторые работники не получили спецодежду и обувь.

Нарушения нашли в ООО «МК Северский Донец» на молочном комплексе «Ромашка». В итоге прокуратура внесла представление руководителю организации, а также возбудила четыре дела об административном правонарушении. Их направили в Госинспекцию труда по региону.

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