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Остановка с пропавшими мешками

С остановки в Шебекино пропало около сотни мешков с песком, защищающих при обстреле

22 сентября 2023, 10:02
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Остановка с пропавшими мешками

В Шебекино пропало около сотни защищающих при обстрелах мешков

Куда делись мешки — неизвестно. Автор Telegram-канала «Просто Михаил Шебекино» предполагает, что их могли украсть.

О пропаже около сотни мешков с песком с остановки в Шебекино сообщили в Сети. Мешки, защищающие от последствий обстрелов, размещены на остановке по улице Московской рядом с рынком. Часть мешков осталась на месте, другая — исчезла.

Причина пропажи неизвестна. Некоторые белгородцы предполагают, что их могли украсть.

Напомним, что мешки с песком в Шебекино разместили для защиты от обстрелов. Они появились рядом с остановками, магазинами и школами.

Такую же меру безопасности внедрили и возле образовательных учреждений в Белгороде. Мешки, например, разместили в августе возле подвальных помещений и первых этажей первой гимназии. Позже там обрушился подоконник.

Остановка с пропавшими мешкамиОстановка с пропавшими мешками
Остановка с пропавшими мешкамиОстановка с пропавшими мешками
Остановка с пропавшими мешкамиОстановка с пропавшими мешками
Остановка с пропавшими мешкамиОстановка с пропавшими мешками
Остановка с пропавшими мешкамиОстановка с пропавшими мешками
Остановка с пропавшими мешками
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
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#Белгородская область#Шебекино#Остановка#Белгород#Исчезновение#Приграничье#Шебекинский горокруг#Александра Склярова#Мешки с песком
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