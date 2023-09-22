С остановки в Шебекино пропало около сотни мешков с песком, защищающих при обстреле

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
О пропаже около сотни мешков с песком с остановки в Шебекино сообщили в Сети. Мешки, защищающие от последствий обстрелов, размещены на остановке по улице Московской рядом с рынком. Часть мешков осталась на месте, другая — исчезла.
Причина пропажи неизвестна. Некоторые белгородцы предполагают, что их могли украсть.
Напомним, что мешки с песком в Шебекино разместили для защиты от обстрелов. Они появились рядом с остановками, магазинами и школами.
Такую же меру безопасности внедрили и возле образовательных учреждений в Белгороде. Мешки, например, разместили в августе возле подвальных помещений и первых этажей первой гимназии. Позже там обрушился подоконник.