Проверка возможностей

— Лет в шесть впервые посмотрел по телевизору футбольный матч и понял, что тоже хочу гонять мяч. Папа отвёл меня в секцию, с тех пор занимаюсь. Хочу творить на поле такие же красивые вещи, как Лионель Месси. На последнем финале чемпионата мира он, можно сказать, в одиночку выиграл. Правда, я пока не стремлюсь забить, пытаюсь отдать передачу — не жадничаю, — признался Фёдор.