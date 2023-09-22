Проверка возможностей

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В Губкине многие ребята посещают футбольные секции, и каждый год для них проводят летние состязания. В этот раз в борьбу вступили и любители. Благодаря поддержке Металлоинвеста и при участии Центра развития и популяризации физической культуры и спорта у каждого мальчишки, который гоняет мяч во дворе, появилась возможность собрать команду и испытать удачу. В турнир допускали и девочек.
— Кубок провели в четырёх возрастных группах от 9 до 17 лет. Таким образом соперников поставили в равные условия, так как в любом спорте разница между детьми даже в два года — существенная, — отметил главный судья турнира Алексей Федотов. — Ещё одним преимуществом турнира нынешнего года считаю большой охват, который помог выявить талантливых ребят.
Матчевые встречи стартовали 30 июля и продолжались до начала сентября — всего за это время футболисты провели 76 игр.
Самыми объёмными стали турниры между ребятами 8-9 и 10-11 лет. Здесь игры провели по круговой системе. Остальные, в том числе и три девчачьи команды, состязались в два круга.
— В группах 2008–2009 годов рождения сразу проявили себя две команды: «Рефлекс» и Falcao, сформированные на базе спортшкол. Ребята сильные. В старших группах были и неподготовленные сборные, которые уступали в мастерстве владения мячом, но давали неплохой отпор за счёт физических качеств, — рассказал Алексей Федотов.
Игры стали для юных футболистов проверкой собственных возможностей. Например, 12-летний Фёдор Сумин влюблён в футбол с детского сада. Когда узнал о турнире, не раздумывая записался в «Минор» — дворовую команду улицы Раевского.
— Лет в шесть впервые посмотрел по телевизору футбольный матч и понял, что тоже хочу гонять мяч. Папа отвёл меня в секцию, с тех пор занимаюсь. Хочу творить на поле такие же красивые вещи, как Лионель Месси. На последнем финале чемпионата мира он, можно сказать, в одиночку выиграл. Правда, я пока не стремлюсь забить, пытаюсь отдать передачу — не жадничаю, — признался Фёдор.
За время турнира дети и их родители получили немало положительных эмоций, зарядились хорошим настроением перед началом школьного сезона. И, самое главное, тренеры заметили несколько юных звёздочек, которые раньше не ходили в секции. Ребят пригласили на тренировки, так что у них появился шанс развивать способности и попасть в профессиональный футбол.
Церемония награждения прошла 16 сентября в «Чудо-Юдо-Граде». Призёры и победители турнира получили кубки, медали, подарки.
Золото турнира в старшей возрастной группе завоевал и Кирилл Кустов. В свои 16 лет он уже имеет десятилетний футбольный стаж, но к себе относится критически:
— Лучше всего получается быстро бегать, а вот над техникой и упорством ещё предстоит поработать. Я справлюсь и стану профессиональным спортсменом: буду играть в хорошей команде российской премьер-лиги. Футбол — лучший вид спорта на планете.
— Традиция проведения футбольных турниров живёт в Губкине много лет. В этом году совместными усилиями мы сделали новый виток: Металлоинвест вложил средства в развитие именно дворового футбола, — сказал директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа Владимир Евдокимов. — От имени компании хочу поблагодарить судейскую коллегию. Она сделала большое дело: собрала на спортивных площадках мальчишек и девчонок, организовала все игры, вела турнирные таблицы. Спасибо родителям, которые поощряют детей в желании заниматься спортом. Уверен, эту добрую традицию мы будем и дальше совместно продолжать.
319
губкинских участников объединил «Кубок Металлоинвеста — 2023».
27
команд приняли участие в играх в Губкине.
Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова
и Николая Рыбцева