Приговор Глаголеву, бабье лето и обращение Шамана: неделя в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
В сетях появился комментарий генерального директора белгородского цемзавода. Эдуард Андросов ответил на обвинения белгородцев, которые считают, что белый налёт на автомобилях в городе появляется из-за пыли, летящей с завода. Как и ожидалось, директор отказался признать вину предприятия, аргументируя это регулярными проверками, в том числе на ПДК (норм предельно допустимых концентраций веществ), согласно которым завод ничего не нарушает. «Проверял» цемзавод и Роспотребнадзор. По их данным нарушений так же не было выявлено.
Однако, гендиректор завода не отрицает, что пыль всё-таки есть, просто «превышений нет». И вообще, по словам Андросова, рядом с цементным заводом есть много других предприятий, из-за которых на авто может появляться налёт. Позиция руководителя проста — мы не виноваты, а если и виноваты, то не только мы.
Ситуацию также комментировала мэрия Белгорода. На неделе в администрацию обратилась белгородка, которая, опираясь на якобы достоверный источник, рассказала, как появляется налёт и почему в ночное время из трубы завода дым «валит клубом». Мэрия объяснила причины появления плотного дыма разницей температур в трубе и на улице и не забыла упомянуть, что «цемзавод подлежит государственному федеральному экологическому надзору».
Бывшего главу регионального департамента строительства и транспорта Евгения Глаголева приговорили к девяти годам тюрьмы за крупную взятку и превышение должностных полномочий. Приговор вынесли в Москве.
Напомним, с июня 2021 года экс-замгубернатора находился под стражей, его задержали сотрудники регионального УФСБ. Тогда со стороны правительства было много претензий к строительному сектору. В частности, руководство не устраивал темп и качество выполняемых работ на важных социальных объектах, некоторые из них строились в рамках нацпроектов.
Негативно о работе Глаголева высказывался и губернатор Вячеслав Гладков, упоминая тогда выставление чиновником на торги объектов без проектно-сметной документации и называя это «признаками прямого воровства, ущерба и развала строительной отрасли». Экс-глава белгородского депстроя также обманывал на тот момент врио губернатора во время ремонта ЦМИ.
В 2021-м в отношении Евгения Глаголева возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» — ему грозило до 15 лет колонии. А в 2022 году уже находящемуся под стражей чиновнику предъявили обвинение в превышении должностных полномочий — это ещё до семи лет тюрьмы.
Как итог — штраф в 20 млн рублей и вместо запрошенных со стороны обвинения 14 лет — девять лет колонии.
На неделе было несколько обстрелов села Максимовка Шебекинского горокруга. Так, 20 сентября губернатор Гладков сообщил о том, что село попало под обстрел. Повреждения получили частные дома и ЛЭП, в результате три села временно остались без электричества. Местная жительница получила контузию, но ехать в медучреждение отказалась. Сильные разрушения есть и в её доме.
В этот же день в Сети сообщили о повторном обстреле Максимовки, в результате которого погиб мирный житель, он ехал в автомобиле по трассе. В машине сидел ещё один человек, которого с осколочными ранениями увезли в больницу Белгорода. Позже информацию подтвердил глава региона, добавив, что повреждены два дома, две машины и остановка.
Также утром 20 сентября под массированный обстрел попали несколько сёл Грайворонского горокруга, а до этого за сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область почти 100 раз.
Прошедшая неделя была не просто тёплой, а по-летнему жаркой для белгородцев. Температура воздуха днём доходила до 26-27 градусов тепла. Но и это не помогло Белгороду занять лидирующую позицию в «температурных рекордах», которые были достигнуты Москвой и Санкт-Петербургом. Там в ночь на 21 сентября столбик термометра не опускался ниже +16,1-16,2 ˚С.
Журналисты Бел.Ру решили узнать, сможет ли Белгород, который располагается южнее этих двух городов, побить рекорд по ночной температуре. Но синоптики областного Гидрометцентра сообщили, что рекорд не установлен — температура не поднялась выше 11,8 градусов тепла.
Хотя рекорд по ночной температуре областной столице побить не удалось, днём в регионе было настолько тепло, что в одном из районов вопреки сезону зацвела вишня. А в течение недели жители региона продолжали радоваться бабьему лету, гуляя по белгородским улицам.
Певец записал обращение мальчику Диме, который в свои девять лет создал волонтёрскую группу и назвал её в честь одной из песен исполнителя.
Группа «Встанем», которую юный белгородец организовал вместе с родственниками, помогает бойцам, участвующим в специальной военной операции — для них участники собирают посылки. Именно за эту деятельность Шаман поблагодарил мальчика.
Посмотреть видеообращение можно здесь.