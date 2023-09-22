Приговор Глаголеву, бабье лето и обращение Шамана: неделя в Белгородской области

Однако, гендиректор завода не отрицает, что пыль всё-таки есть, просто «превышений нет». И вообще, по словам Андросова, рядом с цементным заводом есть много других предприятий, из-за которых на авто может появляться налёт. Позиция руководителя проста — мы не виноваты, а если и виноваты, то не только мы.