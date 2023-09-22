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Кот у вентилятора

Приговор Глаголеву, бабье лето и обращение Шамана: неделя в Белгородской области

22 сентября 2023, 15:32
Фото: Нейросеть / Midjourney
Кот у вентилятора
На этой неделе жителям Белгородской области стало известно о приговоре бывшему экс-главе белгородского депстроя, что думает о жалобах на пыль гендиректор цемзавода, о результатах обстрелов региона, а также о температурных рекордах и видеообращении певца SHAMAN к школьнику из Строителя.
Сюжет
Суд

Нарушений нет, есть только пыль!

В сетях появился комментарий генерального директора белгородского цемзавода. Эдуард Андросов ответил на обвинения белгородцев, которые считают, что белый налёт на автомобилях в городе появляется из-за пыли, летящей с завода. Как и ожидалось, директор отказался признать вину предприятия, аргументируя это регулярными проверками, в том числе на ПДК (норм предельно допустимых концентраций веществ), согласно которым завод ничего не нарушает. «Проверял» цемзавод и Роспотребнадзор. По их данным нарушений так же не было выявлено.

Однако, гендиректор завода не отрицает, что пыль всё-таки есть, просто «превышений нет». И вообще, по словам Андросова, рядом с цементным заводом есть много других предприятий, из-за которых на авто может появляться налёт. Позиция руководителя проста — мы не виноваты, а если и виноваты, то не только мы.

Ситуацию также комментировала мэрия Белгорода. На неделе в администрацию обратилась белгородка, которая, опираясь на якобы достоверный источник, рассказала, как появляется налёт и почему в ночное время из трубы завода дым «валит клубом». Мэрия объяснила причины появления плотного дыма разницей температур в трубе и на улице и не забыла упомянуть, что «цемзавод подлежит государственному федеральному экологическому надзору».

Он вам не дымок: директор цемзавода прокомментировал обвинения в запылении Белгорода
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Миллионный штраф и уменьшенный срок — приговор экс-главе белгородского депстроя

Бывшего главу регионального департамента строительства и транспорта Евгения Глаголева приговорили к девяти годам тюрьмы за крупную взятку и превышение должностных полномочий. Приговор вынесли в Москве.

Напомним, с июня 2021 года экс-замгубернатора находился под стражей, его задержали сотрудники регионального УФСБ. Тогда со стороны правительства было много претензий к строительному сектору. В частности, руководство не устраивал темп и качество выполняемых работ на важных социальных объектах, некоторые из них строились в рамках нацпроектов.

Негативно о работе Глаголева высказывался и губернатор Вячеслав Гладков, упоминая тогда выставление чиновником на торги объектов без проектно-сметной документации и называя это «признаками прямого воровства, ущерба и развала строительной отрасли». Экс-глава белгородского депстроя также обманывал на тот момент врио губернатора во время ремонта ЦМИ.

В 2021-м в отношении Евгения Глаголева возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» — ему грозило до 15 лет колонии. А в 2022 году уже находящемуся под стражей чиновнику предъявили обвинение в превышении должностных полномочий — это ещё до семи лет тюрьмы.

Как итог — штраф в 20 млн рублей и вместо запрошенных со стороны обвинения 14 лет — девять лет колонии.

Стал известен приговор экс-главе белгородского депстроя Глаголеву
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Погибший в Шебекинском горокруге и массированные обстрелы ВСУ

На неделе было несколько обстрелов села Максимовка Шебекинского горокруга. Так, 20 сентября губернатор Гладков сообщил о том, что село попало под обстрел. Повреждения получили частные дома и ЛЭП, в результате три села временно остались без электричества. Местная жительница получила контузию, но ехать в медучреждение отказалась. Сильные разрушения есть и в её доме.

В этот же день в Сети сообщили о повторном обстреле Максимовки, в результате которого погиб мирный житель, он ехал в автомобиле по трассе. В машине сидел ещё один человек, которого с осколочными ранениями увезли в больницу Белгорода. Позже информацию подтвердил глава региона, добавив, что повреждены два дома, две машины и остановка.

Также утром 20 сентября под массированный обстрел попали несколько сёл Грайворонского горокруга, а до этого за сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область почти 100 раз.

При повторном обстреле Белгородской области погиб мужчина, ещё один ранен
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Бабье лето и температурные рекорды

Прошедшая неделя была не просто тёплой, а по-летнему жаркой для белгородцев. Температура воздуха днём доходила до 26-27 градусов тепла. Но и это не помогло Белгороду занять лидирующую позицию в «температурных рекордах», которые были достигнуты Москвой и Санкт-Петербургом. Там в ночь на 21 сентября столбик термометра не опускался ниже +16,1-16,2 ˚С.

Журналисты Бел.Ру решили узнать, сможет ли Белгород, который располагается южнее этих двух городов, побить рекорд по ночной температуре. Но синоптики областного Гидрометцентра сообщили, что рекорд не установлен — температура не поднялась выше 11,8 градусов тепла.

Хотя рекорд по ночной температуре областной столице побить не удалось, днём в регионе было настолько тепло, что в одном из районов вопреки сезону зацвела вишня. А в течение недели жители региона продолжали радоваться бабьему лету, гуляя по белгородским улицам.

Москва побила, а Белгород нет: синоптики рассказали о температурных рекордах
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SHAMAN поблагодарил 9-летнего мальчика из Строителя

Певец записал обращение мальчику Диме, который в свои девять лет создал волонтёрскую группу и назвал её в честь одной из песен исполнителя.

Группа «Встанем», которую юный белгородец организовал вместе с родственниками, помогает бойцам, участвующим в специальной военной операции — для них участники собирают посылки. Именно за эту деятельность Шаман поблагодарил мальчика.

Посмотреть видеообращение можно здесь.

Певец SHAMAN записал обращение девятилетнему белгородцу
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#Приговор#Общество#Белгородская область#Коррупция чиновник#Суд#Итоги#Итоги недели#Евгений Глаголев#Певец#Цемзавод#Бабье лето#Видеообращение#Екатерина Никулина#Шаман#Обстрел ВСУ
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