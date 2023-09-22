Премьер Мишустин и глава АП РФ Вайно поздравили РАНХиГС с днем рождения

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Свои поздравительные слова преподавателям и студентам сказали премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно. Они рассказали об успехах Президентской академии в подготовке руководящих кадров высшего звена, пишет gorod55.ru.
Как отметил Михаил Мишустин, среди выпускников вуза есть уважаемые общественные и государственные деятели, губернаторы, руководители крупных компаний.
«РАНХиГС — уникальный вуз, ведущий научно-образовательный центр, признанный лидер в подготовке управленческой элиты, руководящих кадров высшего звена. Многие годы академия является, без преувеличения, кузницей министров», — подчеркнул премьер-министр.
Антон Вайно добавил, что Президентская академия является одним из лучших учебных центров России и вносит ощутимый вклад в развитие кадровых возможностей органов власти.
Гостьей Дня академии также стала участница двух сезонов проекта «Пишем будущее» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Кристина Куля. Ранее на встрече с Владимиром Путиным она сказала, что мечтает поступить в Президентскую академию.
Праздничные мероприятия включали встречи с уважаемыми учеными, медиаперсонами, прошли разговоры с успешными выпускниками, спортивные и художественные конкурсы. Ярким событием праздника стал всероссийский фестиваль граффити «Место силы». В нем участвовали более 40 художников из 20 команд со всей России, среди которых известные граффитисты Илья Робе, Rasko, дуэт Твесо & Нан, Дмитрий Лёвочкин и Андрей Ведро.
В рамках Дня академии ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров презентовал Клуб выпускников, который будет помогать молодежи в реализации своего потенциала, получении новых знаний, расширении карьерных возможностей и знакомств.