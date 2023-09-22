Премьер Мишустин и глава АП РФ Вайно поздравили РАНХиГС с днем рождения

Праздничные мероприятия включали встречи с уважаемыми учеными, медиаперсонами, прошли разговоры с успешными выпускниками, спортивные и художественные конкурсы. Ярким событием праздника стал всероссийский фестиваль граффити «Место силы». В нем участвовали более 40 художников из 20 команд со всей России, среди которых известные граффитисты Илья Робе, Rasko, дуэт Твесо & Нан, Дмитрий Лёвочкин и Андрей Ведро.